Overlegent Stjørdals-Blink reddet plassen i Obosligaen

Vant også returoppgjøret mot Asker.

Stjørdals-Blink sikret fornyet kontrakt i Obos-ligaen søndag. Bildet fra bortekampen mot Ranheim tidligere i høst. Håvard Haugseth Jensen

6 minutter siden

Asker – Stjørdals-Blink 1–3 (1–1) – 1–6 sammenlagt

Det skulle mye til for at Asker skulle kommer tilbake etter å ha tapt 3–0 i den første playoffkampen i Stjørdal, men hjemmelaget ga seg selv et lite håp.