Hansen før bunndramaet: – Pulsen er høy

Mjøndalen-trener Vegard Hansen erkjenner at de er avhengig av å slå Start søndag om de skal ha mulighet for å spille i Eliteserien i 2021.

HOLDER PUSTEN: Mjøndalen-trener Vegard Hansen er klar på at laget sitt er nødt til å slå Start søndag om de skal ha sjanse til å holde seg i Eliteserien. Her sammen med Sondre Liseth fra kampen mot Haugesund 2. desember. Foto: Jan Kåre Ness/NTB

– Det er vondt å stå på siden der. Pulsen er høy uansett. Den var høy mot Stabæk i serieåpningen, og den blir vel så høy nå mot Start, sier Hansen til VG.

– Vi kan spekulere og kikke på tabellen så mye vi vil, men slår vi ikke Start er alt håp mer eller mindre ute.

Før den 28. serierunden ligger Mjøndalen nest sist på tabellen med 21 poeng. Strømsgodset er nærmeste nabo oppover og har 24 poeng og bedre målforskjell. Start har 25 poeng.

– Vi er i en veldig vanskelig posisjon. Men nå er alt fokus på å slå Start. Vi må vel i grunn vinne begge hjemmekampene (Start og Aalesund) vi har, og selv da er det ikke sikkert det holder, sier Mjøndalen-treneren.

– Potensiale til å bli matchvinner

Situasjonen Mjøndalen har havnet i kunne sett annerledes ut. I forrige runde tok de ledelsen borte mot Haugesund, men så ble kvelden bekmørk for bruntrøyene. Sondre Liseth pådro seg et omdiskutert gult kort for filimng. Deretter fikk keeper Sosha Makani marsjordre. Og så tapte de kampen to minutter før slutt.

– Det bekymrer oss ikke veldig at vi mistet noen spillere. Vi har en bred og god tropp. Det er fortsatt vanskelig å ta ut en tropp på 20 mann. Det er nye spillere med pigge bein som får sjansen, men vi mister litt på relasjonene som har vært gode den siste tiden, sier Hansen.

Blant dem som nå får muligheten fra start er den portugisiske keeperen Jorge Vieira. Han kom til Mjøndalen sommeren 2019 fra Ørn Horten.

– Han har vært hos oss i to sesonger uten å spilt a-fotball, men det er på grunn av at vi har. Jorge er en veldig god keeper men har ikke spilt på lenge, så litt usikkert er det, sier Hansen før han legger til:

– Han har potensial til å bli matchvinner. Han har veldig gode reaksjoner, så får vi heller godta at det kan gjøres noen feil.

– Føler på sinne og maktesløshet

Klubben fra fylket som tidligere het Buskerud mistet altså både Liseth og Makani etter tvilsomme dommeravgjørelser. Mjøndalen har også tidligere vært misfornøyd med dommeravgjørelser som har gått mot dem.

Særlig etter episoder etter hjemmekampen mot Vålerenga har det kommet reaksjoner fra Mjøndalen-leiren.

– Vi har inntrykk av at det er veldig ofte det er viktige situasjoner som går mot oss, sier Hansen.

– Det er veldig bittert. Det er ekstremt frustrerende. Man føler på sinne og maktesløshet. Dommeren er ekstremt viktig med et voldsomt ansvar. Det er viktig avgjørelse de tar som går utfall for kamper, sånn er fotballen. Jeg skulle ønske det ble mye oftere gjort riktig.

Han skyter så inn at dommeren ikke har hovedskylden for at de nå kjemper en ekstremt vanskelig kamp i bunnstriden.

– Det er først og fremst vår egen skyld. Vi har et ansvar og mye skyld selv. Vi har en rekke på syv tap og en på seks som har preget oss. Vi er svært kritisk til oss selv.