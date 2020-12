Salah berget ett poeng for Liverpool – flere omdiskuterte situasjoner

(Fulham - Liverpool 1–1) Dommeren havnet i fokus på Craven Cottage. Liverpool har kun vunnet en av seks bortekamper i Premier League denne sesongen.

13. des. 2020 19:24 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Bobby De Cordova-Reid hamret inn scoringen som sørget for at Fulham tok en overraskende ledelse på Craven Cottage.

Liverpool ropte imidlertid på frispark i forkant etter at Mohamed Salah fikk seg en dytt i ryggen, men fikk ikke medhold hos dommer.

Før det hadde Fulham skapt flere store muligheter innledningsvis. Alisson Becker måtte i aksjon flere ganger for å holde buret rent.

– Det er ulikt oss. Vi må komme oss videre fort. Vi kan ikke starte sånn, sier Jordan Henderson til Sky Sports.

Snaut ti minutter før Reids scoring var det også nære at Fulham fikk straffespark.

DOMMER: Andre Marriner måtte titte på situasjonen på nytt. Foto: Mike Hewitt / POOL / GETTY POOL

Fabinho leverte det som så ut som en strålende takling, men som dommer Andre Marriner ville ta en nærmere titt på.

Dommer mente at det var greit å ikke dømme straffe.

Det ble det derimot til Liverpool etter pause. Georginio Wijnaldums frispark traff armen til Tosin Adarabioyo i Fulham-muren, mente dommer.

Mohamed Salahs straffe var ikke perfekt, men snek seg forbi Alphonse Areola i Fulham-buret.

– Det er ikke noen tvil om at Liverpool trengte litt flaks for å komme inn i kampen igjen. Det er dette de scorer på: En dum hands i muren og et dårlig straffespark, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Før det hadde Marriner og hans team også muligens oversett et rødt kort til Ademola Lookman.

RASTE: Jurgen Klopp var ikke fornøyd før pause. Foto: Matt Dunham / Pool AP

Det ble ikke flere mål etter at Salah utlignet. Tottenham er fremdeles på tabelltopp.

Liverpool står nå med én seier, fire uavgjort og ett tap på de seks første bortekampene i Premier League denne sesongen.

Før kampen bekreftet Jürgen Klopp at Diogo Jota er ute med skade i seks til åtte uker.

– Det er verre enn vi først trodde, men bedre enn vi fryktet, sa Klopp.

Det ble ikke bedre at Joel Matip måtte gi seg med ryggsmerter til pause.

Fra før er midtstopperne Virgil van Dijk og Joe Gomez ute med alvorlige skader.

Venstreback Konstantinos Tsimikas er ute til februar med en kneskade – og heller ikke James Milner, Xherdan Shaqiri, Thiago eller Naby Keita er klare til kamp.

Saken oppdateres!