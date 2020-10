Brann håver inn millioner, Viking får smuler. Her er forklaringen.

– Det ser veldig brutalt ut, men vi har ikke sovet i timen, sier Vikings økonomisjef.

Nå nettopp

Idrettsklubber og frivillige organisasjoner får utbetalt 600 millioner kroner i kompensasjon fra regjeringen. Pengene kommer fra ordningen regjeringen har opprettet for å kompensere for inntektsbortfall under koronapandemien.

Mandagens utbetaling er den fjerde i rekken fra det som er kulturminister Abid Rajas (V) andre krisepakke til idretten og frivilligheten. I denne runden kompenseres det for bortfall av inntekter tilknyttet 13.500 ulike arrangementer.