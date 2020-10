Risas første intervju etter overgangen: Derfor valgte han Molde over Rosenborg

Tidligere har Rosenborg ligget langflate etter Birk Risa. Men da Molde kom på banen var han ikke i tvil. – Dette er som å komme til en internasjonal toppklubb, sier 22-åringen.

Én time siden

AKER STADION: Birk Risa er på plass i Molde. Og her blir han. I hvert fall de neste tre og et halvt årene. Backen har vært en ettertraktet mann de siste sesongene, etter at han har gjort sine saker svært godt i Odd siden returen til Norge fra tysk fotball for to år siden.

Venstrebacken har nemlig allerede smakt på profftilværelsen.