Siste innlegg

75 ′ Spillerbytte - Nord-Irland Gavin Whyte Conor Washington

75 ′ Gult kort! Mohamed Elyounoussi - Norge Stopper en overgang. Det er Paddy McNair som felles på vei fremover der.

74′ DEL Elabdellaoui starter før i bakrom, før han viser seg kapteinsbindet verdig med et flott returløp. Vinner tilbake ballen.

73′ DEL Inn fra Ødegaard. Stusses videre av en nordire.

72 ′ Hjørnespark til Norge

72′ DEL Nok et innspill ref. amerikanske byer her: (Shane) Ferguson er jo en by i Missouri, mens (Trevor) Carson er en by i Nevada. Så har vi (Conor) Washington og (Stuart) Dallas da.

70′ DEL Fortsatt 0-0 mellom Romania og Østerrike, så akkurat nå topper Norge gruppen.

70′ DEL Kan det åpne kampen litt for Norges del da?

68′ DEL Om det var en type scoring som kunne stått igjen som et fint symbol på denne kampen, så var det et klønete selvmål som det der.

67 ′ Nord-Irland scorer selvmål! Norge 1 - 0 Nord-Irland Eller er det Stefan Strandberg?! Nei, det er innbytter Stuart Dallas som blir truffet i den duellen. Setter ballen i eget mål. Godt slått av Martin Ødegaard.

67′ DEL Lang ball mot Haaland som stusses til corner.

67 ′ Hjørnespark til Norge

67′ DEL Norge har slått opp telt og fyrt opp bål rundt Nord-Irlands sekstenmeter. Det er to fysiske spisser inne i boksen som gjerne fôres med innlegg.

66′ DEL Sørloth med en fin førsteinvolvering. Drar seg fri og mottar en langpasning fra Strandberg.

65′ DEL Dobbeltbytte fra Lars Lagerbäck.

65 ′ Spillerbytte - Norge Fredrik Midtsjø Mathias Normann

65 ′ Spillerbytte - Norge Alexander Sørloth Joshua King

65′ DEL Om denne fotballkampen hadde vært solgt som sovemedisin på apoteket hadde man garantert trengt resept...

63′ DEL Feilpasning fra Berge. Rett til kast.

63′ DEL Alexander Sørloth får instrukser på sidelinjen.

63′ DEL Langt mot King. McLaughlin header tilbake til keeper.

62 ′ Gult kort! Joshua King - Norge

62′ DEL Nei, nok en gang går den rett til værs. Ender med at Joshua King forsøker et brassespark, men treffer Ballard istedenfor ballen.

61′ DEL Normann skal kaste langt igjen. Får håpe han har studert buer i pausen.

61 ′ Spillerbytte - Nord-Irland Pddy McNair George Saville

61 ′ Spillerbytte - Nord-Irland Stuart Dallas Michael Smith Øker antallet amerikanske byer på banen.

60′ DEL Fint initiativ av Sander Berge i forkant av corneren. Forsøker å tråkle seg «Beyond the Wall», som de ville sagt i «Game of Thrones». Nord-Irland står imot.

58′ DEL Stefan Strandberg brenner til! Ballen havner helt bak hos midtstopperen, som tar ballen på oppspretten og da går den raskt over mål.

58 ′ Hjørnespark til Norge

56′ DEL Berge med nytt innlegg. Nord-Irland header unna det som kommer.

56′ DEL Inn fra Normann. Klareres.

56′ DEL Tas kort.

56′ DEL Moi søker bak forsvaret med et innlegg, men den stusses til corner.

56 ′ Hjørnespark til Norge

55′ DEL For øvrig et godt innspill på e-post rundt den tidligere digresjonen rundt bruken av ordet «beinparade». Det spanske verbet «parar» betyr jo «å stoppe», mens substantivet «una parada» kan være et stopp, men kan også brukes om en keeperredning. Håper ikke spansklærerne min leser dette og mistenker fusk på enkelte språkprøver på ungdomsskolen og videregående.

54′ DEL Bokses vekk. Moi i returrom, men Nord-Irland får avverget igjen.

54 ′ Hjørnespark til Norge

53′ DEL Carson bokser unna.

53 ′ Hjørnespark til Norge

52′ DEL Stor norsk sjanse! Ødegaard spiller fri King på vakkert vis. Han drar seg mot venstrefoten og fyrer av. Carson er nede som en panter og redder den! Moi er på returen, men den takles til corner.

52′ DEL Norge er i hvert fall ikke i nærheten.

51′ DEL Tilsynelatende enklere å komme inn på boligmarkedet i Oslo enn gjennom det nordirske forsvaret for øyeblikket.

50′ DEL Heades vekk.

49 ′ Hjørnespark til Norge

49′ DEL Sander Berge slår inn fra høyre. Via en hvitkledd og ut til corner.

49′ DEL Norge får kontroll og begynner med trillingen igjen.

48′ DEL Så er Washington på farten.

48′ DEL Meling mister ballen litt klønete, men Ajer rydder opp og får frispark.

47′ DEL Ødegaard og Berge forsøker å tråkle seg gjennom sekstenmeteren. Så ut som ballen var borti en hånd? Kanskje ikke.

46′ DEL Ser ut som kampbildet blir det samme også etter pause. Nord-Irland ligger lavt og kompakt og Norge triller ball.

46′ DEL Nord-Irland bytter ut sjefen i midtforsvaret!

46 ′ Spillerbytte - Nord-Irland Connor McLaughlin Jonny Evans

2. omgang

DEL Kan vi få noen bytter i pausen her da?

DEL Her er det bare å hente seg en kaffe eller noe godt fra kjøleskapet, så er vi i gang igjen om et snaut kvarter.

DEL Nord-Irland har også hatt sine muligheter. Den største ble forært gjestene etter en misforståelse mellom Stefan Standberg og Martin Ødegaard. Josh Magennis kom alene med keeper, men André Hansen reddet mesterlig.

DEL Der blåser dommeren av den første omgangen. Det var like greit, for dette har vært tynne saker. Erling Braut Haaland fikk en stor sjanse før to minutter var spilt, men etter det har Norge slitt med å skape noe som helst. Haaland fikk en mulighet helt på tampen, men det var ikke nok kraft i headingen.

Pause

45 + 2′ DEL Haaland! Løfter inn mot spissen, men dessverre har han ikke like mye kraft i hodestøtene som han har med venstreslegga. Header den rett på Carson.

45 + 1′ DEL Jo da, ett minutt blir lagt til.

45′ DEL Dommeren legger vel ikke til noe her?

45′ DEL Nord-Irland triller og triller.

44′ DEL Vurderer å skifte til «Jakta på det gode liv» på NRK 1 klokken 21.50 om dette fortsetter. Fryktelig tam periode på Ullevaal nå. Ser at «Maze Runner: Ildprøven» er i gang på Viasat 4 også.

44′ DEL Lang ball fra Nord-Irland. Flagget er oppe.

42′ DEL Reprisen viser tydelig at Normann roper «nei!» da han blir taklet av Corry Evans.

41′ DEL Nesten for Norge! Fine kombinasjoner hvor Normann starter inn bak og får ballen fra Haaland. Burde trillet på tvers til Joshua King, men stoppes i siste øyeblikk.

41′ DEL Berge fører fremover og stoppes på ulovlig vis. Får frispark.

40′ DEL Så får Norge spilt seg inn i sekstenmeteren. King legger igjen til Moi, men venstrekanten har pakket de aller tyngste bøkene i skolesekken i kveld.

39′ DEL Norge forsetter å trille ball, men det er stort sett ti hvitkledde og en målvakt mellom ballen og eventuell nettsus.

39′ DEL Man kan vel også argumentere for at Nord-Irland har hatt den største sjansen.

38′ DEL Norge sliter rett og slett med å skape noe mot Nord-Irland. Med unntak av Ødegaard sin flotte pasning til Haaland, er det gjestene som har vært klart nærmest.

38′ DEL Mulig det er klisjeen «balltempo» det skorter på rundt siste tredjedelen her om Norge skal få Nord-Irland ut av posisjon her. Gjestene ligger dypt og kompakt og er vanskelige å bryte den.

37′ DEL Elyounoussi har mye plass, men får ikke ballen fra Ødegaard.

36′ DEL King jobber hardt, men får frispark imot seg.

36′ DEL Fortsatt målløst mellom Romania og Østerrike. Kunne vi håpet på en uavgjort eller en hjemmeseier der da?

35′ DEL Lite å rapportere om akkurat nå. Norge styrer spillet og har fått permanent bostedsadresse på gjestenes banehalvdel, men hvittrøyene står imot.

34′ DEL Nordirene er sterke i duellspillet. Norge må starte bakfra igjen.

34′ DEL Kan vi få til noe på en dødball da? Ødegaard fra høyre.

33 ′ Hjørnespark til Norge

33′ DEL Hvis det der er listen dommeren har lagt så skulle selv verdensrekordholder i stavsprang, Armand Duplantis, slitt med å hoppe over. Verdensrekorden er for øvrig 6,18 meter og ble satt i Glasgow i februar i år.

33′ DEL Sander Berge går i bakken og blir tilsynelatende snytt for et soleklart frispark.

32′ DEL Norge overtar igjen. Elabdellaoui med innkast høyt i banen.

31′ DEL Nord-Irland får trille litt ball igjen.

31 ′ Haaland prøver seg og får til en avslutning. Rett på Carson.

30′ DEL Dessverre kaster Normann den mer eller mindre rett opp i luften. Da kommer ikke den langt nok. Tok et kjapt Google-søk på ulike buer for å beskrive ballbanen: Normann kaster den i en slags klassisk ellipsebue, istedenfor det som på det arkitektoniske fagspråket kalles parabelbue. Da går den altfor rett opp og ned igjen.

28′ DEL Mathias Normann skal kaste langt fra venstre.

28′ DEL Michael Smith som blokkerte den.

28′ DEL Meling skyter fra distanse. Rett i den hvite muren.

28′ DEL Ender imidlertid med bråstopp. Norge fortsetter å bite seg fast.

27′ DEL Ødegaard har funnet frem taktstokken og forsøker å dirigere i gang det norske angrepsorkesteret.

27′ DEL Meling med noen fine involveringer på venstresiden. Norge har bitt seg fast rundt borgen Nord-Irland har bygget rundt egen sekstenmeter.

26′ DEL Moi utfordrer på venstresiden og slår inn. Heades unna.

25′ DEL King setter fart og mister ballen. Holder den litt for lenge.

25′ DEL Haaland vinner ballen. Går i bakken og vil ha frispark, men får ikke medhold av den estiske dommeren.

23′ DEL Nord-Irland-keeper Bailey Peacock-Farrell kastet altså inn håndkleet like før kamp, så det er Trevor Carson som vokter buret her.

23′ DEL Norge inne i sekstenmeteren. Haaland mottar ballen og leter etter en skuddmulighet, men han får ikke et skikkelig treff på den i mylderet av nordirer som forsøker å pakke ham inn etter beste evne.

20′ DEL Det kalles vel gjerne en «beinparade», uten at jeg helt har forstått hvor alle redninger med beina på død og liv må være en «parade». Men det blir kanskje en i overkant stor digresjon.

19′ DEL KJEMPESJANSE! Men hva i alle dager skjer i forkant? Stefan Strandberg fører fremover, men blir mer eller mindre taklet av Martin Ødegaard, som mister ballen til Jordan Thompson. Han spiller fri Josh Magennis, men André Hansen varter opp med en fabelaktig redning med føttene.

19′ DEL Mens de norske backene stadig går høyt og bredt tidlig i Norges angrepsspill, søker Sander Berge og Mathias Normann ut bak de i det som på fagspråket gjerne omtales som «halvrom».

17′ DEL Nord-Irland er ikke ivrige på å sette i gang spillet igjen. Bruker tid og drar ned tempoet i kampen.

16′ DEL Nord-Irland får nok et frispark.

15′ DEL Innlegg mot Elyounoussi. Stryker luggen til Ballard.

14 ′ Magennis drar seg innover og skyter rett på André Hansen. Svakt av Kristoffer Ajer som slipper spissen innover på sin beste fot.

13′ DEL Sander Berge slår vekk ballen. Nord-Irland kan kontre.

12′ DEL Haaland er inne igjen.

12′ DEL Fine kombinasjoner mellom Sander Berge og Martin Ødegaard. Sistnevnte forsøker det geniale, men finner kun en hvitkledd.

12′ DEL Haaland får den magiske «vann i bakhodet»-behandlingen. Får håpe det fungerer!

11′ DEL Alexander Sørloth og Jens Petter Hauge i oppvarming.

11′ DEL Haaland får faktisk en albue i bakhodet der. Så uforskyldt ut, men klønete av Daniel Ballard. Kan kanskje argumenteres for at det kunne vært et straffespark? Eller?

10′ DEL Haaland tar telling og holder seg til hodet.

10 ′ Hjørnespark til Norge

9′ DEL Meling løfter inn fra venstre. Heades unna, men Norge står etter. Ender med at Elabdellaoui prøver fra distanse.

9′ DEL Norge etablerer spill rundt gjestenes sekstenmeter.

9′ DEL Norge slet jo voldsomt mot Serbias 3-4-2-1-formasjon, men det må være lov å si at serberne hadde et nivå som holdt høyere kvalitet enn hva man bør forvente av Nord-Irland her.

8′ DEL Opp mot King og Haaland, som er i undertall mot Nord-Irlands tre midtstoppere. Likevel er det ikke langt unna at det klarer å få til noe.

7′ DEL Norge er litt passive i forsvar nå! Ballen løftes langt og Jonny Evans får stå alene og dempe ballen. Han legger igjen til lillebror Corry Evans, som heldigvis for Norges del avslutter over mål.

6′ DEL Normann lager et frispark.

5′ DEL Kort variant hvor Norge blir litt passive, men får klarert.

4 ′ Hjørnespark til Nord-Irland

4′ DEL Blir ganske ufarlig, men så kommer Nord-Irland igjen. Ballen heades i bakrom og Kristoffer Ajer får trøbbel. Må bare klarere den over egen tverrligger.

4 ′ Hjørnespark til Nord-Irland

3′ DEL Så er det Nord-Irland som er på farten! André Hansen må i aksjon. Det er Conor Washington som får den muligheten, men Rosenborgs sisteskanse er på jobb. Redder til corner!

2′ DEL Kjempesjanse for Haaland! Det er så nære! Det er Ødegaard som varter opp med en genial stikker som Haaland får forlenget. Keeper Trevor Carson redder. Ballen triller mot målstreken, men den klareres i siste sekund!

2′ DEL Nord-Irland ligger lavt og kompakt i 5-3-2. Det betyr at de totalt har åtte utespillere sentralt i banen.

1′ DEL Mathias Normann senker seg dypt mellom midtstopperne i oppspillsfasen, mens Sander Berge trekker litt ut venstre for å kunne motta ballen rettvendt.

1′ DEL Kampen er i gang! Nord-Irland åpner med en lang ball som går ut til innkast.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Nord-Irland har gjort en endring like før kampen her. Keeper Trevor Carson har erstattet Bailey Peacock-Farrell.

DEL Ian Baraclough har byttet ut ti mann fra laget som tapte 0-1 for Østerrike nylig. Michael Gregoritsch scoret det avgjørende målet like før pause i den kampen.

DEL Dommer Kristo Tohver gjør klar et myntkast. Kunne vært navnet på fotballtreneren min på barneskolen som i pausen av kampene våre delte ut melkerull og sa «ta to».

DEL Og så den norske. Veldig fin. Totalt åtte strofer i den endelige tekstversjonen, men vi skal ikke gjennom alle her.

DEL Vi får den britiske nasjonalsangen «God Save the Queen».

DEL Kongefamilien er representert i form av faner og bannere på Ullevaal i kveld.

DEL Spillerne er på vei inn på banen!

DEL Ifølge UEFA er Tore Reginiussen, Haitam Aleesami og Patrick Berg ikke med i troppen.

DEL Nord-Irlands lag (5-3-2): Trevor Carson - Michael Smith, Tom Flanagan, Jonny Evans, Daniel Ballard, Shane Ferguson - Jordan Thompson, Corry Evans, George Saville - Conor Washington, Josh Magennis

DEL Norges lag (4-4-2): André Hansen - Omar Elabdellaoui, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Birger Meling - Martin Ødegaard, Sander Berge, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi - Joshua King, Erling Braut Haaland

DEL Norge er for øyeblikket rangert som det 25. beste laget i Europa. De må komme inn blant de 20 beste for å havne i seedingpott to under VM-kvalifiseringstrekningen.

DEL Østerrike er nødt til å avgi poeng i kveldens kamp mot Romania eller mot Nord-Irland, for at Norge ikke skal være nødt til å vinne den antatt tøffeste bortekampen mot Østerrike for å vinne gruppen.

DEL Østerrike topper tabellen på innbyrdes oppgjør. Dette er Norges siste hjemmekamp i Nations League-gruppen, før bortekampene mot Romania og Østerrike venter.

DEL Det er en estisk dommerkvartett i dag. Kristo Tohver er hoveddommer, mens Silver Koiv og Aron Härsing er assistenter. Juri Frischer er fjerdedommer.

DEL Lagene har møttes ti ganger tidligere, ifølge UEFA. Norge har vunnet åtte og Nord-Irland to.