Engelske medier: West Hams King-jakt endte med nei

Flere engelske nettsteder melder at Bournemouth har avslått tilbud fra West Ham på Joshua King (28). 155 millioner kroner var ikke nok.

Joshua Kings klubbframtid er usikker. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Nå nettopp

King har kontrakt ut denne sesongen i klubben som rykket ned til mesterskapsserien i sommer.

Både Sky Sport og Bournemouth Echo skriver søndag at Premier League-klubben West Ham har lagt et bud på cirka 155 millioner kroner for nordmannen. Dette var ikke nok til å føre til et klubbskifte, og Bournemouth skal se for seg å få vesentlig mer for King.

Nettstedene melder at Kings agent har vært i samtaler med West Ham i det siste.

Torino prøvde også hente spissen for en uke siden ifølge Bournemouth Echo, men deres tilbud skal ha ligger lavere enn West Hams

Overgangsvinduet i England lukker definitivt klokka 18.00 norsk tid fredag.

King var søndag reserve fra start i Norges Nations League-kamp mot Romania.