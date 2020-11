Ødegaard sentral i Champions League-debuten – Real Madrid én seier unna avansement

(Inter - Real Madrid 0–2) For første gang i karrieren var Martin Ødegaard på banen i en Champions League-kamp. Og nordmannen viste seg frem umiddelbart.

Kun fem minutter var spilt da drammenseren spilte en lekker stikker gjennom til Nacho Fernandez, som i skuddøyeblikket ble felt av Nicolo Barella.

Dommer Anthony Taylor pekte umiddelbart på straffemerket, og Eden Hazard satte inn sitt første mål i Champions League som Real Madrid-spiller.

En snau time var spilt da Martin Ødegaard ble erstattet av mer defensive Casemiro. Samtidig kom Rodrygo inn for Mariano Diaz.

Innbytteren presenterte seg like gjerne med å score på sitt første touch. Et følsom innlegg fra Lucas Vazquez fant veien til Rodrygo, som hamret ballen i mål via en Inter-spiller.

Grafikk: www.sofascore.com

Oppgjøret var svært avgjørende med tanke på lagenes mulighet til avansement fra gruppe B. Inter måtte vinne for å ikke være avhengig av hjelp for å ta seg videre.

Da hjalp det ikke at Arturo Vidal klarte å snakke på seg rødt kort. Chileneren mistet hodet etter å ha ropt på straffespark etter en drøy halvtime.

Det så riktignok ut som midtbanedynamoen hadde en god sak, men burde holdt munn etter at Taylor dro opp det gule kortet.

Isteden tok han steget opp i ansiktet på den engelske dommeren, som dro frem gult kort nummer to – og dermed marsjordre for Vidal.

MARSJORDRE: Arturo Vidal mistet hodet og ble sendt i dusjen etter en drøy halvtime. Dommer Anthony Taylor viste chileneren ingen nåde. Foto: MATTEO BAZZI / ANSA

I andre omgang ropte Inter på straffe igjen, men heller ikke denne gangen fikk de medhold hos Anthony Taylor. Isteden økte Real Madrid altså til 2–0.

Real Madrids seier betyr at Inter må vinne begge sine kamper for å gå videre, samtidig som de er avhengige av at spanjolene slår Borussia Mönchengladbach.

Da vil de gå videre på innbyrdes oppgjør vis-à-vis tyskerne. Real Madrid vil imidlertid allerede være videre dersom de slår Shakhtar i neste kamp.

Kampen åpnet for øvrig med ett minutts stillhet til minne om Diego Maradona, som gikk bort noen timer før kampstart på Giuseppe Meazza.