Ibrahimovic langer ut og krever betalt: – På tide å etterforske

Både Zlatan Ibrahimovic (39) og Gareth Bale (31) reagerer på at deres navn og ansikt blir brukt i konsollspillet FIFA. Bales agent bekrefter at de vurderer rettslige skritt.

PÅ KRIGSSTIEN: Zlatan Ibrahimovic raser på Twitter. Foto: Alessandro Garofalo / LaPresse

10 minutter siden

Etter over 20 år som profesjonell fotballspiller, gikk Zlatan Ibrahimovic (39) plutselig til angrep mot FIFA, EA Sports og spillerforeningen FIFPro mandag kveld.

– Hvem ga FIFA EA Sport tillatelse til å bruke mitt navn og ansikt? FIFPro? innleder Milan-spissen.

EA Sports lager den svært populære spillserien «FIFA», og nylig kom årets utgave av fotballspillet ut. På spillet kan man styre samtlige av verdens største fotballspillere – Ibrahimovic inkludert – noe 39-åringen nå ønsker å få betalt for.

– Så vidt meg bekjent er jeg ikke medlem av FIFPro, og hvis jeg er det har jeg blitt det uten min kjennskap gjennom en merkelig manøver. Jeg har i hvert fall aldri gitt FIFA eller FIFPro tillatelse til å tjene penger ved å bruke meg, tordner det fra Ibrahimovic.

– Noen har tjent penger på mitt navn og ansikt uten noen som helst form for avtale gjennom alle disse årene. På tide å etterforske, avslutter han.

En time senere kastet Real Madrid-spiller Gareth Bale, for tiden på utlån i Tottenham, seg på.

– Interessant ... Hva er FIFPro? skriver han, og oppfordrer, som Ibrahimovic, til å etterforske saken.

Generalsekretær i FIFPros europeiske avdeling, norske Joachim Walltin, henviser til FIFPro sentralt. De har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse. Det har heller ikke FIFA.

Bales agent, Jonathan Barnett, bekrefter overfor The Guardian at de vurderer rettslige skritt.

– Spillerne får ikke betalt. Vårt største problem er at FIFA kommer ut med mange regler og reguleringer og sier at de tar vare på spillernes interesser, når det er helt åpenbart at de ikke gjør det, mener agenten.

Tidligere denne måneden offentliggjorde FIFA planer om reguleringer på agenter. De vil blant annet begrense agentene til å bare representere en part i en overgang. De vil også lage et tak for hvor høy provisjon agenter kan kreve ved en overgang. Den skal ligge på 3 prosent av spillerens årslønn eller 10 prosent av overgangssummen.

Tidligere i år inngikk EA Sports og AC Milan et eksklusivt samarbeid, blant annet ved å tilby muligheten til å spille med Milan på deres ikoniske stadion, San Siro. EA Sports har avtaler med en rekke ligaer og klubber om få bruke deres navn og ansikt.

Overfor nederlandske nu.nl sier EA Sports at de kan bruke Ibrahimovics utseende på bakgrunn av denne avtalen.

– Det er årsaken til at vi er har langvarig samarbeid med FIFPro. De jobber med mange lisensgivere og fremforhandler avtaler som kommer både spillere og fagforeninger til gode, uttaler EA Sports.

Ibrahimovic har tidligere snakket om interessen for TV-spill, og fredag forrige uke ha han ut julegaver i form av en Playstation 5 til samtlige lagkamerater.

– Jeg har alltid vært interessert i TV-spill. Da jeg flyttet til utlandet første gangen, til Ajax, var jeg ensom i Amsterdam. Alt var nytt for meg, så det første jeg gjorde var å kjøpe den største TV-en jeg kunne finne. Også hadde jeg en seng og spillkonsollen, og det var alt jeg gjorde. Jeg spilte hele dagen, fortalte den svenske superstjernen i et intervju med ESPN i 2018.