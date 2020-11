Her tror Hestad at sesongen er over. Nå kommer han med gladmelding til fansen.

Både Stian Gregersen (25) og Eirik Hestad (25) melder seg kampklar etter sine skadeopphold.

Her frykter Eirik Hestad at sesongen er ferdigspilt for egen del. Nå kan 25-åringen snart ta på seg kampdrakta igjen. Svein Ove Ekornesvåg

Over tre uker har gått siden Eirik Hestad ble skadet i hjemmekampen mot Rapid Wien i slutten av oktober. Molde-spilleren fikk ei flenge i kneet i en duell i forkant av Moldes seiersmål. 25-åringen ble sendt på sjukehus og måtte sy noen sting. Dermed måtte han stå over kampene mot Mjøndalen, Arsenal og Kristiansund.

– Det var et voldsomt til kutt. Jeg kjente at jeg ble truffet hardt og at det var noe som ikke stemte. Da jeg kikket ned, så det nesten ut som kneet var delt i to. Da fikk jeg litt sjokk, og tenkte at nå var sesongen over, forteller Eirik Hestad til Rbnett.