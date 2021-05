Slik mener han RBK-spillerne er blitt tryggere: - For meg endrer det alt

I fjor kom Holmar Örn Eyjolfsson (30) tilbake til et ujevnt RBK, og ble knust i Bodø. Før storkampen søndag ser Rosenborg temmelig annerledes ut.

Grunn til å smile: Holmar Örn Eyjolfsson ble sentral mot Viking, hvor han sto bak 3–0-scoringen. Foto: Richard Sagen

15. mai 2021 12:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var et tøft oppgjør i fjor. De hadde et bra lag og var stinne av selvtillit. Vi var ikke dét, og kom til den kampen etter to tap på rad... Glimt møtte oss på et godt tidspunkt, sier Eyjolfsson.