Røkke og Molde sponser tur til Tyrkia: – En ekstra flott opplevelse

Kjell Inge Røkke og MFK sponser fly, hotell og kampbilletter på flere grupperinger med frivillige rundt klubben.

RØKKES INITIATIV: Kjell Inge Røkke har selv flydd til Molde og Færøyene for å følge MFK i årets kvalifisering. Nå har han sørget for at flere grupperinger rundt MFK får oppleve bortekampen mot Galatasaray helt gratis. Vis mer

Romsdals Budstikke

Publisert: 25.08.2023 12:17

Markedssjef Per Eikrem forteller at det er aksjeselskapet Molde fotball som tar selve regningen, men at det er Kjell Inge Røkke som har tatt initiativ til at det skal skje.

– Det er flere grupperinger som har fått tilbud om å reise, sier Eikrem.