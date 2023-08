Manchester United snudde til seier etter sjokkåpning: – Det er galskap

(Man. United – Nott. Forest 3–2) De røde djevlene fikk en historisk svak start mot Nottingham Forest, men sikret likevel tre poeng etter et sterkt comeback.





Publisert: 26.08.2023 18:02 Oppdatert: 26.08.2023 18:47

For Manchester United havnet under 0–2 mot Nottingham Forest på Old Trafford etter bare 3 minutter og 47 sekunder.

Først kom Taiwo Awoniyi alene med keeper etter å ha vunnet en duell én-mot-én mot Marcus Rashford. Spissen fintet André Onana ned på rumpen, før han satte inn 1–0.

To minutter senere headet Willy Boly inn 2–0 på en dødball.

Aldri før har United havnet under med to mål på så kort tid i Premier League. Ifølge Gracenote må vi tilbake til 1946 for å finne sist gang det skjedde i Englands toppdivisjon.

– En grusom start, men karakteren til laget var briljant. Vi holdt oss rolige og behersket. Vi fortsatte å tro på vår spillestil, på planen vår, vi spilte bra fotball og scoret tre mål. Det var et stort comeback, sier Manchester United-manager Erik ten Hag.

For det skulle likevel ende med tre poeng etter scoringer av Christian Eriksen, Casemiro og Bruno Fernandes. Sistnevnte avgjorde fra straffemerket.

– Vi viste sterk karakter. Vi startet ikke på den riktige måten, men vi slo tilbake. Totalt sett var prestasjonen veldig god. Vi forholdt oss tålmodige, vi visste hvordan vi kunne styre med ballen og det var viktig for å få tre poeng, sier Fernandes til BBC.

Han skryter av lagkameratene for hvordan de snudde kampen.

– Jeg vet hva dette laget er i stand til. I garderoben vet vi at vi er kapable til å utrette store ting. Vi må bare være mer stabile, sier portugiseren.

3–2: Bruno Fernandes.

For Manchester United ristet av seg sjokket og snudde altså til 3–2-seier. Faktisk er dette den 13. gangen i Premier League-historien at de snur til seier etter å ha ligget under med to mål eller mer. Ingen lag har gjort det flere ganger.

– Med all respekt til Forest: Vi kan ikke tillate dem de målene. Vi ga dem bort. Det er galskap, men noen ganger blir kamper sånn. Som jeg sa: Vi forholdt oss rolige, sier ten Hag.

Snuoperasjonen startet da Marcus Rashford satte på turboen på venstresiden og rykket fra Serge Aurier. Deretter slo han ballen flatt inn i boksen, der Christian Eriksen kom løpende og styrte ballen i det lengste krysset. 2–1 etter 17 minutter.

Ti minutter senere fikk Casemiro sjansen på blank kasse fra tre-fire meter, men brasilianeren satte headingen sin utenfor mål.

Casemiro gjorde det godt igjen i annenomgang. Se scoringen her.

Midtbanekjempen skulle imidlertid få sjansen igjen etter 51 minutters spill. Et nydelig innøvd dødballtrekk endte med at Bruno Fernandes headet ballen på tvers inn i feltet. Der sto Casemiro og enkelt styrte inn 2–2.

Nottingham Forest spilte seg inn i kampen igjen, men rotet det så til for seg selv. Først rev Joe Worrall ned Fernandes utenfor sekstenmeteren som bakerste mann og fikk marsjordre. Deretter fikk Rashford straffe etter en klønete felling av Danilo.

Bruno Fernandes var iskald fra straffemerket og sikret dermed en 3–2-seier til de røde djevlene.