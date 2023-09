«Hangeland-utvalget» bekrefter at de vil endre cupen og vil ha norsk vinterturnering

ULLEVAAL (VG) «Hangeland-utvalget» presenterte fredag sine forslag for hvordan norsk toppfotball skal se ut i fremtiden.

Bodø/Glimts Fredrik Bjørkan og Rosenborgs Emil Frederiksen i aksjon på Lerkendal i september. Vis mer





Publisert: 29.09.2023 10:50 | Oppdatert: 29.09.2023 11:28

VG meldte torsdag at Hangeland-utvalget foreslår at cupen starter på høsten og avsluttes med finale på våren. Fredag bekreftet Brede Hangeland på en pressekonferanse at det er en endring som utvalget ønsker.

Altså innledende runder i august-oktober og resterende runder fra mars til mai.

Innstillingen skal behandles i styret i Norges Fotballforbund. Forbundsstyret vil behandle den innen 16. oktober.

Fakta Dette er anbefalingene: Dagens seriestruktur i Eliteserien og Obos-ligaen blir som i dag. Ingen sluttspill. Kun opprykk og nedrykk.

Cupen starter i august og avsluttes på våren. Tradisjonelt har cupen startet om våren og avsluttet før juletider.

Bortekampprinsippet bør avvikles. Ren trekning fra runde 3.

En arbeidsgruppe utreder et utvidet, regionalt kvalifiseringsspill før ordinært NM starter på høsten.

Det sees på en mulig vinterturnering med mål om oppstart i 2025. Dette gjelder Norges toppklubber i Eliteserien og Obos-ligaen. Altså en ligacup. Dersom Eliteserien når terskelen for fem klubber kvalifisert til europeiske turneringer, bør det jobbes for at vinneren av Ligacupen kan bli den 5. kvalifiserte klubben.

Det må spilles kamper Eliteserien under mesterskap for å øke konkurransefortrinn til kvalifisering i europacuper.

Eliteserien bør starte i mars for å få flere spilledatoer senere i sesongen. Vis mer

– Kanskje en åpenbar ulempe at du starter sesongen med et lag – og så har du kanskje ny trener, nytt lag neste år. Følelsen av å vinne cupen sammen forsvinner litt. Hva slags vurderinger har dere gjort?

– Vi har vurdert alle aspekter. Trenere, spillere kommer og går når som helst. Det er argumenter for og imot, og jeg mener at argumentene for er så sterke at der står jeg veldig støtt i den anbefalingen, sier Brede Hangeland til VG og legger til at de sterkeste argumentene er:

«Presset» mot høsten

Kommersielle argumenter

Mulighet for å integrere en enda større del av norsk fotball i NM ved at kan ha regionale kvalifiseringsspill om sommeren.

Utvalget ønsker også å innføre en vinterturnering med oppstart fra 2025. Altså en ligacup for de norske 32 toppklubbene (Eliteserien og Obos-ligaen).

Vinneren av vinterturneringen skal bli den femte kvalifiserte norske klubben for Europa-spill, dersom Norge får fem europaplasser i fremtiden. Denne sesongen har Norge fire plasser som går til Europacupene.

– Et enstemmig utvalg, sier Brede Hangeland.

Fakta Utvalget har bestått av følgende: Brede Hangeland, NFF (Utvalgsleder)

• Karl-Petter Løken, NFF

• Nils Fisketjønn, NFF

• Leif Øverland, NTF

• Espen Nystuen, Kongsvinger

• Frank Lidahl, Ranheim

• Roar Vikvang, Rosenborg

• Siv Skard, Brann

• Einar Håndlykken, Odd

• Øyvind Iversen, Europatoppen

• Johannes Martinussen, Europatoppen (Sekretær) Vis mer

Brede Hangeland, som er assistenttrener for herrelandslaget, har ledet en arbeidsgruppe med følgende mandat:

Se på muligheten for å øke antall kamper slik at den sportslige kvaliteten blir bedre og samtidig sørger for større inntekter til norsk fotball.

Brede Hangeland. Vis mer

«Hangeland-utvalget» har blant annet hatt dialog med klubber, supportere, mediepartnere, kretsene og Uefa i arbeidet. Det har vært to høringsrunder, der alle de 32 toppklubbene har fått si sitt.

Tradisjonen i norsk fotball har vært at cupfinalen spilles på høsten. I lang tid har det vært sesongens siste kamp før jul.

Unntakene har vært de to siste sesongene, som følge av pandemien. Da har cupen blitt startet på sensommeren med finale våren etter.