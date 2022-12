VM-landsby i Qatar kunne blitt migranthjem i England – stoppet av for lav kvalitet

Hadde det ikke vært for kvaliteten kunne fort containerlandsbyen i Qatar blitt flyttet til England.

MULIGHET FOR SUPPORTERE: Her kunne man bo for 170 pund natten under det nylig avsluttende fotball-VM i Qatar.

21 minutter siden

Det skriver den britiske storavisen The Telegraph onsdag kveld.

Avisen skriver at det britiske innenriksdepartementet vurdere å kjøpe containerne for å huse migranter som ankom Storbritannia, men at samtalene brøt sammen tidligere i desember grunnet «for lav kvalitet».

Det skal ha blitt rapportert om feil i klimaanlegget i containerne, i tillegg til totaletter som var lekk.

– Antallet mennesker som søker asyl og trenger et sted og bo i Storbritannia har nådd et rekordhøyt nivå, og har satt et stort press på asylsystemet. Det er riktig at regjeringen undersøker en rekke alternativer for å sikre at vi tilbyr et trygt og passende sted å bo for menneskene vi er ansvarlige for, sier en talsperson for innenriksdepartementet til The Telegraph.

En natt i containerlandsbyen i Qatar kostet for øvrig 170 pund, tilsvarende omtrent 2000 norske kroner.