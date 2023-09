Benfica-manageren svarer Schjelderup: – De beste spiller

Etter manglende spilletid ønsket Andreas Schjelderup (19) seg bort fra Benfica. Nå svarer manager Roger Schmidt den norske unggutten.

KLUBBYTTE: Andreas Schjelderup er tilbake i Nordsjælland etter et halvt år i Benfica. Her er stortalentet for Norge U21 mot Latvia tirsdag. Vis mer

Publisert: 16.09.2023 11:49

Etter å ha tatt dansk fotball og Nordsjælland med storm, var det en forventningsfull Schjelderup som ble solgt til den portugisiske storklubben Benfica for rundt 150 millioner kroner i januar.

Det ble med to minutter, fordelt på to innhopp, for nordmannen i Benfica.

– Jeg fikk beskjed om at jeg skulle inn og konkurrere med en gang og få minutter. Jeg forventet å få flere sjanser og minutter. Men det ble ikke sånn, sa Schjelderup til TV 2 tidligere denne uken.

Schjelderup erkjente at alt ikke gikk etter planen i Benfica, og for et par uker siden returnerte han til Nordsjælland på et lån ut sesongen for å få mer spilletid.

På fredagens pressekonferanse ble Benfica-manager Roger Schmidt konfrontert med uttalelsene til sin tidligere spiller.

– Alle spillere har samme mulighet til å spille. Jeg behandler ingen spillere forskjellig. De beste spiller. Når du ikke er i startelleveren, må du ha tålmodighet. Du må være veldig god på trening, og når du starter skal du få mest mulig ut av minuttene, sier Schmidt, ifølge CNN Portugal.

GULLTRENER: I sin første sesong som Benfica-manager ledet Roger Schmidt klubben til sitt første seriegull på fire år. Vis mer

Den tyske manageren ramset så opp flere spillere han mente hadde utnyttet sjansen da de fikk den, blant andre Fredrik Aursnes.

– Bare se på João Neves, Chiquinho, Aursnes og Alexander Bah i starten. Det er ikke noe krav om å rotere i startelleveren. Dette er profesjonell fotball, og vi må vinne kamper. Det er alt som betyr noe i Benfica, sier Schmidt.

Under den nylige samlingen med U21-landslaget prøvde VG gjentatte ganger å få et intervju med Schjelderup, men 19-åringen stilte kun opp for TV 2. Overfor kanalen forklarer han det med at han har følt seg mentalt sliten etter de siste ukene.

– Det går inn på deg. Det blir litt tungt i hodet når mange ting skjer, sa Schjelderup.

Lørdag kan Schjelderup få sin første kamp fra start etter returen til Nordsjælland, når det er toppkamp mot FC København.

