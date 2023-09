Full United-krise etter ydmykende tap: – Jeg er helt klart bekymret

MANCHESTER (VG) (Man. United – Brighton 1–3) Det er krise i Manchester United utenfor banen. Men nå er den et faktum også på gressmatten. Lørdag var de så godt som sjanseløse på Old Trafford.





– Jeg er helt klart bekymret. Det plager meg, sier United-manager Erik ten Hag på en pressekonferanse der VG var til stede lørdag kveld.

1–3-nederlaget mot Brighton var Uniteds tredje tap på de første fem kampene i årets Premier League-sesong. Det er første gang det har skjedd i Premier League-historien for klubben med lange og stolte tradisjoner.

United-manageren virket preget over stundens alvor. Ydmykelsen på eget gress er av det sjeldne slaget. Selv om han mener laget faktisk spilte veldig bra de første 45 minuttene.

– Det er sykt hvis du analyserer den første omgangen. Vi startet bra, skapte sjanser. Men i deres andre angrep og første sjanse, så scoret de, sier ten Hag, som senere uttalte følgende:

– Nå får vi se hvor sterke vi er, hvordan laget holder sammen, står opp og viser karakter. I flere kamper, spesielt i dag, ser vi at vi spiller bra, skaper sjanser. Men vi kan også forbedre noen områder. Nå må vi «steppe opp», sier nederlenderen.

SLITER STORT: Erik ten Hag og hans Manchester United. Her er nederlenderen avbildet under oppgjøret mot Brighton på Old Trafford lørdag.

For selv om unggutten Hannibal Mejbri (20) reduserte til 1–3 et drøyt kvarter før slutt, fikk ten Hag se at hjemmelaget ikke hadde noen sluttspurt i seg. Det forventede trykket mot Brighton-målet kom aldri. Selv om de var nødt til å score.

På tabellen er situasjonen allerede blytung, der laget ligger ni poeng bak ligaleder og byrival Manchester City.

«Hektet av. Nesten umulig å hente inn», kommenterer TV 2-ekspert Morten Langli på X (Twitter) om poengdifferansen mellom de to Manchester-klubbene.

Ten Hag fikk også spørsmål om det blir riktig og riktig beskrivelse å kalle perioden laget er inne for «krise».

– Nei. Men vi må være skuffet og er veldig irriterte på oss selv. I United er kravet at man skal vinne, sier United-manageren.

For spillerne var det også tungt å gå på det første tapet på Old Trafford på over ett år. Sist gang de tapte på eget gress var mot nettopp Brighton den 7. august 2022.

Siden har det blitt 17 seire og tre uavgjorte kamper. Inntil lørdag ettermiddag.

– Denne er tung. Vi må se på oss selv. Vi endret på noen ting, men vi er veldig skuffet, sier Christian Eriksen til BBC.

– De scoret på sin første sjanse, og de fortsatte å spille pasninger som gjorde at vi måtte jage. Vi mangler de små tingene for å snu dette. Vi har tapt tre kamper allerede og vi må endre på det, fortsetter dansken.

Tapet forlenger også en vond periode for dem med hjertet i klubben. De siste to ukene har vært preget av et bittert overtidstap i storoppgjøret mot Arsenal og en påfølgende offentlig konflikt.

United virket riktignok ikke preget av det som har skjedd utenfor banen de siste ukene.

De gikk knallhardt til verks mot en vanskelig motstander, produserte noen store- og halvsjanser i løpet av det første kvarteret.

Derfor var det som skjedde etter rundt 20 minutter en enorm kalddusj for vertene og hjemmefansen.

Det var riktignok et angrep som fortjente en god skjebne. Brighton brukte mange trekk i eget lag. Til slutt var det Danny Welbeck – eks United-spiller – som fant Simon Adingra til høyre.

Kantspilleren slo hardt inn og fikk se nettopp en upresset Welbeck bredside inn ledelsen.

SCORET MOT GAMLE KJENTE: Danny Welbeck, her underveis i en kamp tidligere denne sesongen. Vis mer

Det neste drøye kvarteret kunne man høre antydninger til pipekonsert og en summende oppgitthet over det som ble levert på Old Trafford. Gjestene kontrollerte kampen fullstendig. United løp mellom.

Men like før lagene ble sendt i garderoben trodde de fleste at utligningen kom. Rasmus Højlund – den danske 900 millionersmannen fikk sin første kamp fra start – og pirket ballen i mål etter et strålende forarbeid av Marcus Rashford.

Jubelen stilnet imidlertid kort tid senere da en VAR-sjekk viste at ballen hadde vært ute av spill like i forkant.

Brighton fortsatte i samme spor etter hvilen. Og i det 52. minutt fikk de uttelling nok en gang. Pascal Gross mottok ballen inne i Uniteds 16-meter. Han kroppsfintet vekk Lisandro Martínez og hamret inn 2-0.

Like etter timen var spilt ble også Højlund – som hadde jobbet hardt kampen gjennom – tatt av banen for Anthony Martial. Byttet utløste enorm pipekonsert mot ten Hags kampledelse.

Stemningen på store deler av Old Trafford ble ikke bedre da Brighton økte til 0-3 med rundt 20 minutter igjen.

Selv om unggutten Hannibal reduserte kort tid senere, endte det i et ydmykende 1-3-tap for hjemmelaget.

For Manchester United blir det nesten ikke hvile før neste kamp. Da venter Bayern München i første gruppespillkamp i Champions League. Den spilles i Tyskland førstkommende onsdag.

– I denne perioden vi er i nå skal vi holde sammen, holde oss til planen, reglene og prinsippene. Da kommer vi til å snu det, sier United-manager ten Hag.