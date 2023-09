Guardiola om City-spillernes reaksjon: – De var sinte

MANCHESTER (VG) Tirsdag starter jobben med å forsvare Champions League-trofeet for Erling Braut Haaland (23) og resten av Manchester City-stjernene. Men manager Pep Guardiola (52) avviser at laget mangler den nødvendige sulten.

ENGASJERT: Pep Guardiola, Erling Braut Haaland og Julián Álvarez, er etter kampen mot West Ham sist helg. Vis mer

På den siste pressekonferansen før tirsdagens Champions League-møte med serbiske Røde Stjerne, brukte Manchester City-sjefen et bilde fra kampen mot West Ham sist lørdag for å forklare om han må finne nye måter å motivere spillerne sine.

Til pause lå nemlig City under 1–0.

– Til pause måtte jeg oppsøke spillerne fordi de var sinte. Jeg spurte «hvorfor så sinte?». «Dere ligger under, men spiller bra». «Ta sjansene der fremme og dere kommer til å vinne». Men det må komme fra dem (det å motivere seg selv), sier Guardiola og fortsetter:

– Vi pusher spillerne. Men de har en utrolig mentalitet, til å aldri gi opp. Men jeg blir av og til overrasket etter fem, seks år, når sesongen starter. Jeg tror jeg må stå på for å vise laget, sier Guardiola.

City vant for øvrig ligakampen mot West Ham 3–1 til slutt, der Haaland blant annet scoret det tredje målet.

På spørsmål om han er glad for å se slikt sinne, svarer spanjolen slik:

– Ja, ellers kommer det ikke fra innsiden. En manager kan lage en nydelig, poetisk tale, men det fungerer ikke. Det fungerer ikke. Alle spillere må føle det. Vi hadde ingen tvil før sesongen. Men, likevel, å starte sesongen på den måten, sier han.

Kyle Walker minner om at mentaliteten i spillergruppa også handler om det helt opplagte: At det er jobben deres å prestere.

– Og så har vi gode spillere. Men vi har fortsatt mye å gå på, selv om sulten ligger der i garderoben. Samtidig vet vi at det vi har gjort (vinne The Treble The TrebleEt begrep brukt når en klubb vinner FA cup, Premier League og Champions League på en og samme sesong. sist sesong) er fortid nå, sier Walker, en del av kapteinsteamet i City, på pressekonferansen mandag.

Guardiola måtte smile godt da han ble konfrontert med at klubbdirektør Ferran Soriano nylig uttalte at «folk i klubben er mer avslappet» nå som de hadde vunnet den gjeveste klubbturneringen for første gang.

– Føler han det? Styret er avslappet. Det er bra. Men de spiller ikke. Jeg liker å si at det er utrolig at klubben vant Champions League. Men setter du det i perspektiv, hvor mange klubber har klart det én gang. I det perspektivet har vi ikke gjort noe spesielt.

City-manageren fikk spørsmål om det er vanskeligere å forsvare en Champions League-tittel enn å vinne den for første gang.

– Nei, lettere. Det vanskeligste er å vinne den første gangen. Det var utrolig for oss. Men det var bare én gang.

