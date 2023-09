Solbakkens tydelige beskjed: – Kanskje den største feilen vi gjør

ULLEVAAL STADION (VG) Kjetil Rekdal mener det norske landslaget aldri har hatt bedre forutsetninger. Ståle Solbakken mener det er én ting mange glemmer.

HIGH FIVE: De fremmøtte på Ullevaal fikk hilse på Ståle Solbakken etter seieren over Georgia. En seier som gjør at Norge fortsatt har en mulighet til å kvalifisere seg til EM. Vis mer







Publisert: 14.09.2023 13:13

– Vi må se på kvaliteten i mannskapet. Vi har to verdensstjerner. Se på klubbene resten spiller i. Norge har aldri hatt et bedre utgangspunkt enn de foregående årene. Vi må ikke lure oss selv.

Det sa Kjetil Rekdal da han gjestet VGTVs studio under kampen mot Georgia tirsdag kveld.

Norge vant 2–1 og har sånn sett fortsatt håp om å gå videre fra kvalifiseringen. Samtidig er man avhengig av hjelp fra andre for å klare nettopp det.

Denne uka har landslagssjef Ståle Solbakken blant annet uttalt at Norge spiller «et helt annet fotballspill enn det Norge har gjort de siste hundre årene».

Han henviste til hvordan Norge bruker ballen mer enn laget har gjort under hans forgjengere.

På spørsmål om han ser de samme forbedringene, svarer Rekdal:

– Nei, det gjør jeg ikke. Men han har rett i at vi kunne hatt bedre betalt, sier den tidligere Rosenborg-treneren.

Konfrontert med Rekdals uttalelser om landslagets utgangspunkt, blir Solbakken tydelig engasjert.

– Vi har hvertfall mange spennnende typer fremover på banen. Så må vi ikke ta av sted heller. Det blir fort sånn i Norge, og det er kanskje den største feilen vi gjør, at vi undervurderer motstanderens spillere. Hvor kommer de fra, sier Solbakken.

Fakta Norges lag mot Georgia Ørjan Nyland (Sevilla) - Kristoffer Ajer (Brentford), Stefan Strandberg (Vålerenga), Leo Østigård (Napoli), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt) - Martin Ødegaard (Arsenal), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica) - Jørgen Strand Larsen (Celta Vigo), Erling Braut Haaland (Manchester City), Antonio Nusa (Club Brugge). Vis mer

Han fortsetter:

– Vi har et spennende og offensivt arsenal arsenalTidligere brukt som ord for et sted hvor man lagrer våpen. I dag brukt i overført betydning som en samling av noe. , og så må vi bli flinkere til å utdanne spillere bakover på banen. Der har vi gått litt i fella i Norge over tid. Det var motsatt da Kjetil og jeg spilte ikke. Da var jo ikke Hoftun i nærheten av å spille. Så vi må utdanne den type spillere også, sier Solbakken.

Han kommer med noen vurderinger av egne spillere:

Leo Østgiård er Norges fremste stopper, og det er positivt at han er flyttet fram som tredje stopper i rekka hos Napoli, sier Solbakken.

Han sier Kristoffer Ajer spiller hver tredje-fjerde kamp i Brentford, og håper han får mer spilletid.

Birger Meling og Fredrik Bjørkan kommer til å spille fast, men de spiller i Skandinavia.

Patrick Berg er en fantastisk spiller, men han spiller for Bodø/Glimt. Hadde vi sett noe tilsvarende hos et annet land så hadde vi ikke tenkt «faen, han spiller for den klubben».

Jeg håper Aursnes får spille mer midtbane, så ikke han blir venstreback i Benfica. Det bekymrer meg litt. Da tar ting litt mer tid når du ikke spiller midtbane.

NYTT TALENT: Antonio Nusa har for første gang vært under Ståle Solbakkens vinger. Vis mer

Før A-lagets kamp tirsdag, fikk Solbakken se U 21-guttene herje med Latvia. Spillere som Andreas Schjelderup, Oscar Bobb og Sivert Mannsverk er blant typene man forventer skal ta steget opp i Solbakkens tropp etterhvert.

– Det er viktig å ikke ta av. Schjelderup har kommet tilbake med null minutter fra Benfica. VG vil jo ha alle kantspillere på banen samtidig. Det er deres fordel. Dere kan sette opp de lagene og tro at det fungerer. Men vi kan ikke spille med seks vinger, sier Solbakken.

– Er det ditt inntrykk at media og supportere mener det norske laget er bedre enn det er?

– Det tror jeg ikke. Jeg er helt enig i at vi har veldig mange gode spillere i mange posisjoner, men det er det andre som har også. Skottland var her med ti spillere fra Premier League fra start. Vi har tre fra vår hjemlige liga, pluss tre-fire vi håper får enda mer spilletid. Vi har et veldig spennende mannskap, men vi tar ikke av på det området, sier Solbakken.