Everton og Dyche rystet Arsenal – Ødegaard med kjempebom

(Everton – Arsenal 1–0) Over halvveis inn i Premier League-sesongen sto Arsenal med kun ett tap. Men det var før møtet med Everton og deres nye manager Sean Dyche.

04.02.2023 15:26 Oppdatert 04.02.2023 16:14

En «Burnley-scoring» i Everton-drakt var det som skulle påføre Arsenals første tap på 13 ligakamper. Det forrige var for 153 dager siden mot Manchester United – og var før lørdag det eneste så langt denne ligasesongen.

Men etter et cornermål med eks-Burnley’ene James Tarkowski og Dwight McNeil sist og nest sist på ballen sørget for scoring – med tidligere Burnley-manager Sean Dyche smilende på sidelinjen – har Arsenal nå to tap.

JUBEL: James Tarkowski jubler med sine lagkamerater etter at 1–0 er et faktum i Premier League-oppgjøret mot Arsenal lørdag.

– Selvfølgelig er det skuffende. Vi visste at dette kom til å bli en skikkelig test. Vi hadde kontroll i perioder, men vi slet, sier Arsenal-trener Mikel Arteta til BBC etter kampen.

– Måten vi slapp inn målet på er svakt.

Arsenals luke til tabelltoer Manchester City blir værende på fem poeng. Everton i sin første kamp under Sean Dyche var rett og slett for gode for Arsenal.

Søndag kan det skille to poeng i tabelltoppen.

Everton var best i førsteomgangen, men fikk aldri nettkjenningen sin. Ligalederne var advart til pause.

Mens stillingen ennå var 0–0 fikk Martin Ødegaard (24) en kjempemulighet til å sende Arsenal i ledelsen.

Eddie Nketiah viste flotte dribleferdigheter på venstresiden før han sendte ballen av gårde til Ødegaard. Nordmannen, takket være en passiv Tarkowski, fikk skyte fritt fra ti meter, men han banket ballen himmelhøyt over mål.

Bare minutter etterpå var rollene snudd.

På et hjørnespark fikk Ødegaard oppgaven å markere den langt sterkere Tarkowski. Mens Everton-mannen fokuserte på ball, var Ødegaard mer opptatt av «mann».

Det resulterte i at Tarkowski ikke fikk veldig stor motstand da han steg til værs for å sende vertene i føringen 60 minutter ut i kampen.

Scoringen satt «endelig» for Everton, som med Dominic Calvert-Lewin i hovedrollen, ga flere advarsler i retning rødtrøyene i den første omgangen.

Ødegaard ble byttet av med et drøyt kvarter igjen å spille til fordel for Fábio Vieira.

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås synes det ikke var en god kamp av nordmannen, men eksperten mente at «også han må få lov til å ha noen sånne».

Everton kryper over nedrykksstreken etter seieren mot Arsenal, mens gjestene fra London kan få sitt forsprang til Man. City redusert til to poeng dersom de lyseblå fra Manchester slår Tottenham søndag.

15. februar møtes Manchester City og Arsenal på Emirates.