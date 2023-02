Chelsea-storkjøp med lange kontrakter – dette kan være forklaringen

Chelsea gir spillere fete kontrakter som strekker seg helt inn i neste tiår. Ifølge eksperter det være et triks for å unngå problemer med Financial Fair Play.

PENGESTERK EIER: Chelsea-eier Todd Bohely, her på Stamford Bridge under Premier League-kampen mot Manchester United i oktober i fjor.







03.02.2023 18:24

På overgangsvinduets siste dag ble det klart at nok en spiller skulle komme inn portene på Stamford Bridge.

Til tross for Chelseas pengebruk denne vinteren, utmerket London-klubben seg nok en gang ved å sette ny overgangsrekord i Premier League da de signerte Enzo Fernández for 121 millioner euro på Deadline Day. Den nybakte verdensmesteren signerte en kontrakt som strekker seg til juni 2031.

Dermed føyer han seg inn i rekken av spillere som har knyttet seg til Premier League-klubben i overskuelig fremtid. Over ti av Chelseas nye signeringer har kontrakter som strekker seg lengre enn seks år.

VG spurte fotballekspert og tidligere Monaco-direktør Tor-Kristian Karlsen om hva de mangeårige kontraktene skyldes.

– De lange kontraktene handler sannsynligvis om FFP-utfordringer. Dette er fryktelig teknisk, og det er nesten forbeholdt de regnskapsansvarlige å forklare – eller forstå – kalkulasjonene i detalj. Men kort fortalt skrives regnskapsverdien på nye spillerkjøp progressivt ned over kontraktsperioden, sier Karlsen til VG.

LANG ERFARING: Tor-Kristian Karlsen har jobbet som sportsdirektør, speider og sportslig leder i en rekke klubber siden 90-tallet.

Fakta Dette er Financial Fair Play (FFP) Financial Fair Play har vært i fotballen i et tiår som et forsøk fra UEFA (Det europeiske fotballforbundet) på å skape mer rettferdighet på overgangsmarkedet, og at klubbene ikke skal leve langt over evne. Intensjonen bak ordningen er at verdens beste fotballklubber driver økonomisk sunt. Det skal ikke være mulig å kjøre seg selv i grøfta fordi man har svidd av enorme summer og gamblet på sportslig suksess. Klubber som har brutt reglementet har blitt bøtelagt og truet med utkastelse fra europeiske turneringer. Vis mer

Han fortsetter:

– Siden FFP utregnes på bakgrunn av overskudd eller tap i et gitt regnskapsår, er det en fordel at overgangssummene flates ut over mange år. For eksempel vil Mudryk-kostnaden regnes til omtrent 10 millioner i euro per regnskapsår – forutsatt at opplysningene om overgangssummen som er gjengitt i media stemmer.

– Inntekter fra spillersalg føres derimot opp i sin helhet i gjeldende regnskapsår. Siden Chelsea har solgt spillere for store summer de siste årene, har de tydeligvis fortsatt rom til å gjennomføre kjøpegildene vi opplever nå.

Karlsen legger også til at retningslinjene for Financial Fair Play til en viss grad ble lettet på under coronapandemien, på en svært teknisk og komplisert måte. Siden gjeldende FFP-periode regnes over de tre siste regnskapsårene, er pandemi-sesongene fortsatt en del av det regnskapet.

Den engelske økonomieksperten innenfor fotball, Kieran Maguire, tror i likhet med Karlsen at de lange kontraktene er en måte man kan jobbe seg rundt FFP på.

– Ulempen er hvis spilleren ikke presterer, så har du utfordringen ved at de vil være på svært høye lønninger du har forpliktet deg til å betale de neste seks, syv, åtte årene, sier Maguire til Sky Sports.

– Fungerer det, så er det fantastisk. Hvis ikke, kommer det til å være et anker som senker hele klubben.

Fakta Chelseas overganger siden sommeren 2022. Enzo Fernández (fra Benfica) – 121 millioner euro

Wesley Fofana (fra Leicester) – 80,4 mill. euro

Mykhailo Mudryk (fra Sjakhtar Donetsk) – 70 mill. euro

Marc Cucurella (fra Brighton) – 65,3 mill. euro

Raheem Sterling (fra Manchester City) – 56,2 mill. euro

Benoît Badiashile (fra Monaco) – 38 mill. euro

Kalidou Koulibaly (fra Napoli) – 38 mill. euro

Noni Madueke (fra PSV Eindhoven) - 35 mill. euro

Malo Gusto (fra Lyon) - 30 mill. euro

Carney Chukwuemeka (fra Aston Villa) – 18 mill. euro

Andrey Santos (fra Vasco da Gama) – 12,5 mill. euro

David Datro Fofana (fra Molde) – 12 mill. euro

Pierre-Emerick Aubameyang (fra Barcelona) – 12 mill. euro

João Félix (lån fra Atlético Madrid) – 11 mill. euro

Gabriel Slonina (fra Chicago Fire) – 9 mill. euro

Denis Zakaria (lån fra Juventus) – 3 mill. euro Totalt: 611,4 millioner euro (tilsvarende 6,6 milliarder kroner) Kilde: Transfermarkt Vis mer

Fernández er ikke bare den siste i rekken av spillere som har fått lange kontrakter, men også i rekken av spillere Chelsea har brukt mye penger på å hente til klubben.

Siden den amerikanske forretningsmannen Todd Boehly ble ny Chelsea-eier på tampen av forrige sesong, har Chelsea brukt over 6,6 milliarder kroner på nye spillere ifølge Transfermarkt.

Det er første gang i historien en klubb har bikket 600 millioner euro brukt på en sesong.

– De store overgangssummene forklares nok med at en ny eier har tatt over klubben og at deler av stallen var klar for fornyelse. Når en ny eier toger inn, sammenfaller dette gjerne sjenerøs overgangspolitikk for å vise omverden at man mener alvor, sier Karlsen.

Karlsen peker også på managerskiftet fra Thomas Tuchel til Graham Potter i september og den foreløpig svake sesongen som grunner til at det brukes mye penger også i januarvinduet.

Etter 20 kamper ligger Chelsea på tiendeplass i den engelske toppdivisjonen, 21 poeng bak serieleder Arsenal. Opp til Manchester United på den fjerde og siste Champions League-plassen er det ti poeng.

– Siden man allerede skiftet hovedtrener tidlig i sesongen, er store, dyre kjøp nesten den eneste løsningen for å få sving på resultatene. Chelsea er langt på vei avhengige av Champions League-spill for at de fremtidige FFP-regnskapene skal gå opp, sier Karlsen og fortsetter:

– Da tolker jeg det slik at de investerer tungt nå for å tette avstanden til fjerdeplassen denne sesongen – og tatt i betraktning at det er unge spillere som hentes inn, er det et skikkelig investeringspush for de neste sesongene som gjøres nå.

Neste mulighet for Chelsea å tette luken oppover på tabellen er fredag kveld mot Fulham.

Som svar på Chelseas trend med å signere spillere på langtidskontrakter, ser UEFA ut til å endre sine Financial Fair Play-regler. Ifølge BBC skal UEFA sette en femårsgrense som maks for hva en overgangssum kan fordeles over.

PS! Fredag ble Chelseas 25-mannstropp til Champions League-sluttspillet offentliggjort. Av de syv aktuelle januarkjøpene er det bare plass til tre av dem: Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk og Joao Felix. Det betyr at tidligere Molde-spiller David Fofana er ute. Heller ikke Pierre-Emerick Aubameyang (kjøpt i fjor sommer) fikk plass.