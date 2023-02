Mourinho med nådeløs Solbakken-dom: – Han forstår ikke hva høyt press er

Roma-trener José Mourinho (60) kom med en klar beskjed til sin norske nysignering Ola Solbakken (24) etter 2–0-seieren over Empoli lørdag.

KRITIKK: Roma-manager José Mourinho (til venstre) brukte deler av sin pressekonferanse etter lørdagens seier over Empoli til å snakke om sin nye elev, Ola Solbakken. Her sammen på trening i januar.

05.02.2023 16:16

Ola Solbakken har bare to spilleminutter fordelt på åtte kamper etter overgangen fra Bodø/Glimt til Roma.

Hvorfor det ikke har blitt flere minutter på banen, kommer kanskje frem i sitatene fra pressekonferansen til José Mourinho:

– Solbakken forstår ikke taktikken vår på samme måte som resten av gutta. Han vet ikke forskjellen mellom 5–3–2 og 3–4–1–2 (fotballformasjoner). Han forstår ikke hva høyt press er, sier Mourinho på pressekonferansen, gjengitt av Football Italia.

– Han må lære seg hvordan vi spiller. Mannen har kvaliteter, men han kan ikke bare erstatte noen uten at laget beholder den samme strukturen, fortsetter den meritterte portugiseren.

Grafikk: www.sofascore.com

VG har forsøkt å komme i kontakt med Ola Solbakken, uten å lykkes. Dette er heller ikke første gang at Mourinho åpent kritiserer sine egne spillere. I perioden som Manchester United-manager uttrykte han flere ganger misnøye mot venstreback Luke Shaw.

– Jeg tror ikke du forstår hvor ille de to-tre årene vi hadde sammen var, sa Shaw sommeren 2021, på et tidspunkt der Mourinho var byttet ut med Ole Gunnar Solskjær som United-sjef.

Fakta Ola Solbakken Klubb: AS Roma – kontrakt til juni 2027

Oppvekst: Melhus

Fødselsdato: 7. september 1998

Posisjon: Høyrekant

Foretrukket fot: Venstre

A-landskamper: 4

Tidligere klubber: Ranheim og Bodø/Glimt (Rosenborg som junior) Vis mer

Mourinho har også vært knallhard mot Solbakkens lagkamerat Rick Karsdorp denne sesongen. Portugiseren har blant annet sagt i det offentlige rom at Karsdorp har dårlige holdninger, ifølge The Mirror.

Denne uken ble det kjent at Ola Solbakken likevel ikke er inkludert i troppen til Europa League-kampene, der sluttspillet starter om halvannen uke. Det kom ikke som en overraskelse for landslagstrener Ståle Solbakken (54).

– Han er registrert i ligatroppen, dette kunne jo skje. De har en veldig, veldig sterk tropp, sier Ståle Solbakken til VG.

Landslagstreneren tror ikke det kom som en stor bombe for hovedpersonen selv og føyer til at trønderen ikke har hatt like god oppladning sammenlignet med lagkameratene.

Solbakken fikk debuten sin på tampen av Serie A-kampen mot Fiorentina:

På spørsmål hva han tror ligger bak utsagnet til Mourinho, svarer Ståle Solbakken:

– Ha-ha-ha, jeg tror Ola Solbakken forstår hva høyt press er, men det er jo sikkert måten Roma vil utføre det på. Det er ikke vanskeligere enn det.

