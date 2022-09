Hegerberg og «Caro» ute - vet ikke når de er tilbake på landslaget

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagssjef Hege Riise vet ikke når hun får med Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen på landslaget igjen.

SATT UT AV SPILL: Ada Stolsmo Hegerberg hjelpes av banen i VM-kvalifiseringskampen mellom Belgia og Norge 2. september.

26. sep. 2022 13:42 Sist oppdatert nå nettopp

Lyons Ada Hegerberg (27) er skadet og er ikke med i troppen til kampene mot Brasil (7. oktober) og Nederland (11. oktober). Caroline Graham Hansen har valgt å ta en pause fra landslagsspill.

– Ada er fortsatt ikke klar. Hun er i kontakt med vårt medisinske team og temaet i Lyon, men er ikke aktuell for disse kampene, sier landslagssjef Hege Riise.

Hegerberg ble skadet i Norges landskamp mot Belgia 2. september, og har ikke vært i aksjon for klubblaget Lyon siden.

Riise kan ikke si noe mer om Lyon-stjernens skade eller når 27-åringen er tilbake i spill.

Caroline Graham Hansen, som har tatt en pause fra landslaget, trenger mer tid.

– Vi ringes og snakker sammen, og hun føler at situasjonen er den samme. Det er ingen endring nå. Hun føler ikke hun har mye energi til å bidra her. Da er det viktig at hun får den tiden nå, forteller Riise.

– Når kan hun være tilbake?

– Det kan hun ikke gi noe tidspunkt for. Hun føler seg sliten og har nok med klubbhverdagen i Barcelona. Det er krevende å spille i de store klubbene med krav om å prestere. I tillegg var det nok et slitsomt EM, sier Riise til VG.

Barcelona-stjernen begrunnet valget med for stor kampbelastning gjennom det siste året, samt hjerteproblemet med et påfølgende inngrep som har preget 27-åringen den siste tiden.

Her er den norske troppen:

Mandag tok Riise ut landslagstroppen til privatlandskampene mot Brasil og Nederland.

Keeperen Guro Pettersen og Rugile Rulyte er begge uaktuelle for troppen på grunn av skade.

– Guro er på vei tilbake i trening. Det er lurt å gi litt mer tid, mener Riise.

Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa, som ble utelatt i forrige tropp, er fortsatt i fryseboksen.

– Det går på spilletid. Det har vært lite av det på begge to. Da benytter vi muligheten til å se de som spiller, sier Riise, som var i England i helgen også de norske spillerne som var i aksjon.

Norge er kvalifisert til VM i Australia og New Zealand neste år. Det ble klart etter 1–0-seieren over Belgia tidligere denne måneden.