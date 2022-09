Skadeplaget Hegerberg ute av landslagstroppen

ULLEVAAL STADION (VG) Hege Riise har tatt ut troppen til kampene mot Brasil og Nederland.

26. sep. 2022 13:42 Sist oppdatert nå nettopp

Lyons Ada Hegerberg er skadet og er ikke med i troppen, bekrefter landslagssjefen.

– Ada er fortsatt ikke klar. Hun er i kontakt med vårt medisinske team, men er ikke aktuell for disse kampene, sier Riise.

Mandag kl. 14 tok Riise ut landslagstroppen til privatlandskampene mot Brasil og Nederland.

Keeperen Guro Pettersen og Rugile Rulyte er begge uaktuelle for troppen på grunn av skade.

– Guro er på vei tilbake i trening. Det er lurt å gi litt mer tid, mener Riise.

NRK meldte før uttaket at Ada Hegerberg ikke kom til å være en del av troppen. Stjernespissen ble skadet i Norges landskamp mot Belgia 2. september, og har ikke vært i aksjon for klubblaget Lyon siden.

Det er fra før kjent at Caroline Graham Hansen har tatt en pause fra landslagsspill. Barcelona-stjernen begrunnet valget med for stor kampbelastning gjennom det siste året, samt hjerteproblemet med et påfølgende inngrep som har preget 27-åringen den siste tiden.

Norge er kvalifisert til VM i Australia og New Zealand neste år. Det ble klart etter 1–0-seieren over Belgia tidligere denne måneden.