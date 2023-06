Ga Rekdal tillit tirsdag – onsdag var han ferdig

Tirsdag sa styreleder Cecilie Gotaas Johnsen at «de har tillit, de er trenere», om Kjetil Rekdal og Geir Frigård. Dagen etter bestemte RBK-styret seg for å sparke trenerne.

SNUDDE: Rosenborgs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen.





– Vi hadde et styremøte onsdag kveld, etter å ha gjennomført en grundig evaluering over klubben tilstand. Det ble et langt møte og det har vært en veldig krevende prosess, sier Cecilie Gotaas Johnsen til VG.

RBKs styreleder måtte fredag svare for hvorfor Kjetil Rekdal og Geir Frigård ikke lenger er Rosenborg-trenere.

Det skjer få dager etter at Gotaas Johnsen var tydelig på at hun hadde tillit til trenerteamet.

I en podkastepisode spilt inn av Adresseavisens Rasmus & Saga tirsdag ettermiddag, sa Rosenborgs Cecilie Gotaas Johnsen at Kjetil Rekdal og Geir Frigård hadde tillit av styret.

Episoden ble publisert onsdag.

– Kjetil og Geir er hovedtrenere i Rosenborg. Den tilliten har de fått og er vist, men så har vi også sagt at det ikke er uten betingelser, sa Gotaas Johnsen.

FERDIGE I KLUBBEN: Kjetil Rekdal og Geir Frigård.

Betingelsene handlet om at Rekdal og Frigård måtte vise til prestasjoner over tid, og at det skulle omskapes til resultater.

– Enten har du tillit, eller så har du det ikke?

– Nettopp. De har tillit, de er trenere. Og så har vi snakket om, det vet Kjetil og Geir, at det er en forventning om at prestasjonene skal gå i riktig retning, sa Johnsen.

– En veldig god prat

Etter dette gikk det fort. Styrelederen forteller til VG at hun onsdag kveld ringte til Rekdal og Frigård, for å avtale et møte.

– Vi ville finne ut hvordan vi kunne avslutte dette på en minnelig måte. I utgangspunktet er slike saker ikke vinn-vinn-situasjoner, sier hun.

Torsdag kveld møtte Gotaas Johnsen, styremedlem Svein Tore Samdal og daglig leder Tore Bjørseth Berdal på Scandic Sjølyst i utkanten av Oslo sentrum.

– Vi er glad vi kom til enighet med Kjetil og Geir. Vi hadde en veldig god prat i går. Det er tøft å stå i stormen de har stått i. Det naturlig at de er skuffet over at de ikke fullføre oppdraget i i Rosenborg, sier styrelederen.

FORKLARTE SEG: Cecilie Gotaas Johnsen traff pressen fredag.

Hun kommenterer ikke hva avgangen koster RBK, annet enn at det har en «økonomisk konsekvens» for klubben.

– Hva tenker du nå om uttalelsene i podkasten for noen dager siden?

– De uttalelsene står jeg for. For oss har det vært viktig å la ting virke. Det som ble sagt er det vi har kommunisert i hele år. Vi sa samtidig at vi skulle gjøre en mer grundig evaluering i sommerpausen. Så er det summen av det hele som har endret bildet. Det er ikke en lett beslutning å ta, sier hun.

Hun fortsetter:

– Jeg visste ikke på tirsdag hvilken avgjørelse vi kom til å ta. Den siste uken har vi fått mer og mer inngående informasjon om stoda, etter nærmere samtaler med støtteapparat og spillere, sier hun.

– Hva slags informasjon har dere fått?

– Det går på status rundt laget og rundt klubben. Vi må hele tiden balansere hva vi mener er riktig, både på lang og kort sikt, sier hun.

– Skjønner at spørsmålet stilles

Onsdag for to uker siden ble det stort medieoppstyr rundt et styremøte hvor Rekdal og Frigård var innkalt for å forklare seg etter en svak serieåpning.

Etter møtet sa styrelederen følgende:

– Vi har hatt en tøff start på sesongen, så får vi håpe at det stabiliserer seg slik at vi får de resultatene vi skal ha fremover.

Rekdal og Gotaas Johnsen på vei ut av styremøtet for to uker siden.

Siden den gang har RBK røket ut av cupen mot 2. divisjonslaget Stjørdals-Blink, samt tatt fire av seks poeng i serien.

– Hvordan tenker du de uttalelsene står seg nå som det ble slik?

– Jeg skjønner at det spørsmålet stilles, men vi var hele tiden klar på at vi skulle ikke forhaste oss på enkeltresultater. Vi har tenkt systematisk og innhentet informasjon vi trenger for å gjøre en evaluering av laget og klubben i sin helhet

– Visste at de hadde en annerledes spillestil

Styrelederen er tydelig på at hun fortsatt mener det var riktig å ansette Rekdal og Frigård tilbake i desember 2021.

– Det vi trengte da var å få på plass en treningshverdag med toppidrettskultur. Det har de virkelig tilført. Vi visste at de sto for noe annet enn den klassiske Nils Arne Eggen-fotballen. De har tilført mye til klubben, og så er det en annen beslutning som er fattet nå. Vi har tatt noen steg videre og trenger en endring som er klar i dag.

– Tok dere da en avgjørelse som går på tvers av det klubben står for med tanke på «artig og angrepsvillig fotball»?

– Kjetil og Geir har hevet treningshverdagen og treningskulturen, som har vært viktig for klubben. Vi visste at de hadde en annerledes spillestil, men begge ønsker å være fremoverrettet og spille artig og angrepsvillig fotball, sier hun.

Presset fra utsiden har i liten grad spilt inn, mener Gotaas Johnsen.

Hverken Kjetil Rekdal eller Geir Frigård har besvart VGs henvendelser fredag.