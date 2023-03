«Samsung-Haaland» dukket opp med iPhone

MARBELLA/OSLO (VG) Erling Braut Haaland (22) markedsfører Samsungs mobiltelefoner. Men denne uken kom Manchester City-stjernen med en iPhone i hånden på landslagssamling.

MOBIL FØR SKADEN: Erling Braut Haaland smiler med en iphone i hånden på landslagssamling i Marbella.







24.03.2023 17:06

Haaland har vært ambassadør for en rekke Samsung-produkter etter at partene innledet et samarbeid i mars 2021.

Anders Lersbryggen, markedssjef i Samsung Norge, har beskrevet Haaland som «et av verdens mest spennende sponsorobjekter». Mens svenske Zlatan Ibrahimovic har reklamert for TV-er for selskapet, har Haaland tatt seg av mobilmarkedet.

På Instagram viser den norske superspissen frem både klokke og mobiltelefoner fra elektronikkgiganten fra Sør-Korea. Sommeren i fjor er siste gang Haaland publiserte et bilde som ble merket som et betalt samarbeid med Samsung Norge.

Da skrev Haaland at han var glad for at samarbeidet kunne fortsette.

VG har konfrontert selskapet med at Haaland nå ser mer enn fornøyd ut med konkurrenten fra Apple.

Da landslaget møttes til samling i Marbella, før EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia, skrev en smilende Haaland autograf til en liten gutt ved treningsfeltet – mens han bar på en iPhone.

– Vi i Samsung er veldig fornøyd med vårt samarbeid med Erling. I 2023 har vi imidlertid ingen kontrakt med ham. Vi er også klar over at han bruker ulike mobilmerker med ulike mobilnummer, noe vi ikke har noe problem med, sier Samsungs PR-manager Michelle Wiström til VG.

GODT HUMØR: Erling Braut Haaland skriver autograf til en liten gutt mens telefonen hviler på bordet.

På selskapets nettsted er det fortsatt enkelt å finne en reklamekampanje med den norske spissen, som har meldt forfall til landskampene grunnet en skade i lysken.

På spørsmål om hvordan Haaland fortsatt kan brukes i markedsføring, svarer Wiström:

– Vi kommenterer ikke detaljer i vår avtale. Siden du viser til vår hjemmeside, så inkluderer det modellene fra mobilserien fra 2022.

Wiström ønsker ikke å svare på om Haaland har noen form for ambassadørrolle for dem på nåværende tidspunkt.

VG har kontaktet Haalands agentselskap, men vår henvendelse er ikke besvart.