Brann rystet av Lyn i serieåpningen

(Lyn – Brann 1–2) Lyn øynet det helt store mot regjerende serie- og cupmester Brann. Bergenserne snudde imidlertid til seier etter to kjappe scoringer.

SNUOPERASJON: Brann snudde fra 0–1 til 2–1 i løpet av drøye 70 sekunder.

25.03.2023 16:51 Oppdatert 25.03.2023 17:28

Bergenserne lå under til pause etter en scoring av Lyn-spiss Anna Aahjem (23), men den regjerende serie- og cupmesteren snudde til 2–1 i løpet av drøye 70 sekunder. Dermed ble det seier i serieåpningen for Olli Harders kvinner.

Det var nysigneringen Alyssa Walker (25) som først utlignet til 1–1 etter en god soloprestasjon, før Nora Eide Lie (25) utnyttet svakt forsvarsspill og satte inn 2–1 bare minuttet etterpå.

Fakta Fakta Toppserien LSK Kvinner – Avaldsnes 4-0 (1-0) Mål: 1-0 Signe Holt Andersen (15), 2-0 Emilie Woldvik (str. 47), 3-0 Emma Stølen Godø (63), 4-0 Katrine Winnem Jørgensen (69). 269 tilskuere. Lyn – Brann 1-2 (1-0) Mål: 1-0 Anna Aahjem (37), 1-1 Alyssa Walker (54), 1-2 Nora Eide Lie (55). 315 tilskuere. Rosenborg – Stabæk 3-0 (2-0) Mål: 1-0 Cesilie Andreassen (7), 2-0 Synne Skinnes Hansen (37), 3-0 Anna Jøsendal (53). 478 tilskuere. Åsane – Røa 0-4 (0-3) Mål: 0-1 Julie Hoff Klæboe (25), 0-2 Sarah Suphellen (26), 0-3 Kristin Haugstad (str. 30), 0-4 Oline Fuglem (72). Rødt kort: Karen Vistnes (28), Åsane. 220 tilskuere. Kilde: NTB Vis mer

Siden sist sesong har nesten halve Brann-startelleveren forsvunnet. Guro Bergsvand og Lisa Naalsund har søkt lykken i England hos henholdsvis Brighton og Manchester United, kaptein Tuva Hansen er blitt gjenforent med ekstrener Alexander Straus i Bayern München, mens Svava Ros Gudmundsdottir har dratt til NJ/NY Gotham FC i USA.

I dagens startellever var det bare tre Brann-spillere som også startet i cupfinalen i november. Kaptein Cecilie Kvamme og Signe Gaupset er riktignok ute med skader, mens Ingrid Stenevik var suspendert til kampen, ifølge Bergens Tidende.

NY ROLLE: Nyervervelsen Andrine Hegerberg var kaptein i Cecilie Kvammes skadefravær.

De mange utskiftningene gjør at ekspertene spår en jevnere Toppserie enn det er blitt de to siste sesongene. I løpet av de to siste sesongene har Brann nemlig bare tapt én kamp (0–1 mot Rosenborg) i serie- og sluttspillsammenheng.

Nevnte Rosenborg viste at de blir å regne med denne sesongen etter en svært overbevisende 3–0-seier mot fjorårets tapende cupfinalist Stabæk.

Cesilie Andreassen åpnet målfesten, før Synne Skinnes Hansen la på til 2-0. I annenomgang satte Anna Jøsendal inn 3-0.

– Det er en bra bekreftelse for oss selv. Dere tipper oss på toppen, men det største presset legger vi på oss selv, sier Skinnes Hansen til TV 2.

John Arne Riises Avaldsnes, som berget plassen i fjor med et nødskrik, fikk det desto tyngre mot LSK Kvinner. Signe Holt Andersen scoret etter kvarteret spilt, før Emilie Woldvik, Emma Stølen Godø og Katrine Winnem Jørgensen satte inn hvert sitt mål i annenomgang. Dermed vant romerikingene til slutt 4–0.

– Det er en godt gjennomført kamp, sier den ferske Lillestrøm-treneren André Bergdølmo til TV 2.

4–0-seier ble det også til Røa borte mot nyopprykkede Åsane.