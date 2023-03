Mesut Özil legger opp som fotballspiller

Den tyske fotballspilleren Mesut Özil (34) bekrefter onsdag formiddag at han legger opp som fotballspiller.

22.03.2023 12:22

Den tidligere Arsenal-spilleren bekrefter dette på sosiale medier.

Özil har den siste tiden spilt for tyrkiske Istanbul Basaksehir, men er mest kjent for tiden sin i Real Madrid og Arsenal. 34-åringen er for mange betegnet som en av Tysklands beste midtbanespillere gjennom tidene.