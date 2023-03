Haaland-skaden kommer etter tøff periode: – Grunn til å være kritisk

Han sliter med lysken etter å ha scoret ni mål på åtte dager for Manchester City. Erling Braut Haaland spilte tre timer og 34 minutter i de tre kampene klubben til sammen vant 14–0.

UT AV TROPPEN: Erling Braut Haaland spiller ikke Norges kamper mot Spania og Georgia.

22.03.2023 01:07

Kilder i Manchester City sier at Haaland-skaden ikke virker alvorlig, og at det er lite som tyder på at han blir ute lenge. Spissen har meldt forfall til Norges EM-kvalik mot Spania i Malaga lørdag kveld, pluss bortekampen mot Georgia tre døgn senere.

Forfallet blir av kilder nær klubben omtalt som å ta «forholdsregler». City kjemper om tre titler. Fra 1. april til 28. mai skal Haaland & co. potensielt i gjennomsnitt spille to kamper i uken.

– Det er litt rart at det kommer forfall til to kamper med en gang. Han kunne kjørt restitusjon og blitt med til den andre kampen, sier tidligere landslagslege Trygve Kase til VG.

Også Torstein Dalen-Lorentsen, forskningsleder i Sintef, med doktorgrad i idrettsmedisin, stusser på dobbeltforfallet.

– Hvis det stemmer at City bare tar forholdsregler med hensyn til Haalands lyske, så er det grunn til å være kritisk fra norsk side. Det fremstår i tilfelle som rart at han ikke kan spille noen minutter i landslagets andre kamp, mener forskeren som i 2021 forsvarte sin doktorgradsavhandling «Styring av treningsbelastning for å redusere skader og sykdom i fotball» .

IDRETTSFORSKER: Torstein Dalen-Lorentsen.

– Tro meg, tror du ikke jeg har spurt om det er mulig å spille Spania-kampen? «Nei». Da er det kamp på tirsdag, er det mulig? «Nei». Du tror ikke jeg har stilt det? sa landslagssjef Ståle Solbakken til VG på pressetreffet tirsdag formiddag.

Fakta Citys mulige program 1. april: Liverpool (h). 8. april: Southampton (b). 11. april: Bayern M. (h). 15. april: Leicester (h). 19. april: Bayern M. (b). 22. april: Sheffield U (n). 26. april: Arsenal (h). 30. april: Fulham (b). 6. mai: Leeds (h). 9./10. mai: Semi CL. 13. mai: Everton (b). 16./17. mai: Semi CL. 20. mai: Chelsea (h). 28. mai: Brentford (b). 3. juni: Finale FA-cup. 10. juni: Finale Champions L. I tillegg må PL-kampene mot West Ham og Brighton omberammes på grunn av kvart- og semifinale i FA-cupen. Vis mer

Landslagets lege, Ola Sand, mener at det bedre at Haaland får medisinsk oppfølging i City.

– Vi håpet at dette bare var en kjenning som skulle gå over til lørdag, men etter å ha gjort tester og undersøkelser i går ble det klart at han ikke rekker kampene mot Spania og Georgia, sier Sand.

Erling Braut Haaland herjet sist uke med fem mål mot RB Leipzig i Champions League og tre mål mot Burnley i FA-cupen. I forkant ble han også matchvinner mot Crystal Palace i Premier League.

Haaland var på banen i 214 av totalt 270 minutter.

Spissen spilte dermed 80 prosent av tiden for Manchester City.

– Med fasit i hånd har Haaland mest sannsynlig hatt for mye belastning og spilt for mange kamper over kort tid. Med norske øyne så kan du si det, når han spiller 60 minutter i to kamper på fire dager, som Manchester City vinner 7–0 og 6–0, og Norge etterpå må sende ham hjem igjen fra samling, sier Dalen-Lorentsen, som i 2020 var på vei inn som fysisk trener for Norge. Hans engasjement ble stoppet av pandemien og trenerskiftet fra Lars Lagerbäck til Solbakken.

– Litt rovbruk gjør at Norge må sende ham tilbake. Men Manchester City har verdens beste medisinske apparat og har sikkert gjort en kalkulert vurdering på spilletiden. Man vet aldri når en skade oppstår. Det er helt umulig å regne seg frem til. Vi kaller det «risk management» på dag til dag basis, mener fotballforskeren med ekspertise på skadeforebygging og belastningsstyring.

Trygve Kase – som var landslagets faste lege under suksessperioden fra 1990 til 1998 – er overbevist om at Erling Braut Haaland selv har et sterkt ønske om å spille de to landskampene.

IKKE AKUTT: Pep Guardiola tok Erling Braut Haaland av etter 62 minutter på stillingen 4–0 til Manchester City lørdag. Det var ingen tegn til en akutt skade.

– Han sutrer når han blir tatt av og er så interessert i spille, sier Kase som er Malaga i forkant Norges første kamp i EM-kvalifiseringen. Solbakken kalte tirsdag Haaland for «meget nedbrutt».

– Han er 100 kilo kjøtt og utsettes for utrolige belastninger. Å kjenne på «sårheter» på muskulaturen i dette området er relativt naturlig, mener Trygve Kase.

Erling Braut Haaland hadde sist sesong to lange skadeperioder på grunn av lyskeskade og den nærliggende hofteleddsbøyeren. De to skadene holdt ham ute av spill i til sammen 79 dager for Borussia Dortmund.

Denne sesongen har Haaland vært på banen i 26 av 27 kamper i Premier League.

Klubben står foran finalen av sesongen med mulige 16 kamper på 58 dager i april og mai. Erling Braut Haalands scoringer kan være nøkkelen til suksess i Champions League, Premier League og FA-cupen.

– Jeg vet ikke noe om skaden til Haaland. Men generelt må man være kjempeforsiktig. Det vanlige er at en lyskeskade blir verre hvis man fortsetter. Det finnes mange forskjellige diagnoser, men alle er slik at man er veldig forsiktig om man oppdager noe, sier tidligere landslagslagslege Lars Engebretsen til VG.

Han tror Haaland i beste fall kan være tilbake i spill i løpet av to-tre uker. Neste kamp for Manchester City er Liverpool på hjemmebane 1. april.

Engebretsen har vært lege for Norge i to perioder. I den siste var svært mange norske spillere i de ypperste klubbene i Premier League. Han havnet i kontroverser med daværende Leeds-manager David O’Leary i 2001.

– Presset fra klubbene kunne være knallhardt i min tid som landslagslege. Leeds-manageren kalte meg noe stygt på TV etter at jeg mente Eirik Bakke kunne komme hjem til Norge for å trene og spille, sier han.