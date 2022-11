1 av 5 nordmenn vil boikotte VM: – Ikke ubetydelig

DUBLIN/OSLO (VG) Nesten én av fem norske TV-seere over 18 år sier de kommer til å boikotte det kommende verdensmesterskapet i fotball.

SNART VM: Fotballstjerner fra hele verden er i ferd med å ankomme Qatar, der fotball-VM åpner kommende søndag.

16. nov. 2022 13:04 Sist oppdatert nå nettopp

Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse som Respons har gjort på oppdrag for VG.

Årets VM arrangeres i Qatar arrow-outward-link . Landet er anklagte for å ha «kjøpt» mesterskapet arrow-outward-link , samt å behandle landets migrantarbeidere arrow-outward-link svært kritikkverdig.

– Tallene forteller at interessen der ute er betydelig lavere enn vanlig. Stemmene som har ropt på boikott har til en viss grad blitt lyttet til. Det blir nok ganske lave seertall sammenliknet med et normal-VM, mener idrettssosiolog Arve Hjelseth ved NTNU i Trondheim.

1000 personer over 18 år har svart på spørsmål over telefon i løpet av den siste uken:

33 prosent svarer at de vil se én eller flere kamper fra VM på TV.

18 prosent svarer at de vil boikotte hele VM gjennom å ikke se noen kamper på TV.

45 prosent svarer at de ikke hadde sett på uansett

4 prosent svarer «Ikke sikker»

– Det er ikke noen folkebevegelse der ute. Men det har kommet en oppfordring om boikott som har en betydelig, men ikke unison, oppslutning, sier Hjelseth.

Han har selv bestemt seg for å boikotte VM, men vil ikke oppfordre andre til å gjøre det samme. Og egentlig, forteller forskeren, så boikotter han FIFA - ikke Qatar. Hjelseth kaller tildelingen arrow-outward-link av årets VM for absurd.

– Nå som kalenderen november og Qatar faktisk skal arrangere VM: Har det noen hensikt å boikotte foran TV-skjermen?

– Nei. Iallfall ikke utover det at manglende TV-seere kan sende et signal før tildeling av fremtidige VM, sier Hjelseth.

FOTBALLFORSKER: Arve Hjelseth - her stående inntil veggen - er førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU.

I spørreundersøkelsen VG kan presentere i dag, så er unge og kvinnelige TV-seere i størst grad villige til å boikotte.

I Miljøpartiet de Grønne sier 44 prosent at de vil boikotte, med Sosialistisk Venstreparti (29 prosent) og Rødt (27 prosent) på plassene bak. I Senterpartiet sier bare ni prosent av de spurte at de vil boikotte.

TV 2 og NRK deler også i år rettighetene til å sende fotball-VM i Norge.

Sportssjef i TV 2, Vegard Jansen Hagen, har blitt presentert flere spørreundersøkelser den siste tiden, også internt hos sin egen arbeidsgiver.

– Men dette er den undersøkelsen med det høyeste boikott-tallet. Her er det en ikke ubetydelig seergruppe som velger å avstå fra å se på VM. Det er vi forberedt på, det har vi respekt for og det har vi forståelse for. Så er det jobben vår å levere til dem som velger å se på. Det betyr en kombinasjon av fotball og kritisk journalistikk, som vi har lovet i dekningen av dette mesterskapet, sier Jansen Hagen til VG.

TV 2s SPORTSSJEF: Vegard Jansen Hagen.

I Dublin forbereder det norske herrelandslaget seg til torsdagens privatlandskamp mot Irland.

VG spurte landslagssjef Ståle Solbakken på onsdagens pressekonferanse om hans reaksjon på undersøkelsen.

– Hadde det ikke vært det politiske bakteppet, hadde det tallet vært helt annerledes, innleder Solbakken.

– Det sier litt om hvor kontroversielt det er å legge et VM dit, og ikke minst hvor lite man har greid å følge opp og lage forandringer og vise at det her kan være godt. Vi kan ikke stenge alle verdenshjørner ute som vi ikke har samme forståelse for, men vi må sette ned foten på det som er helt urimelig. Da gjelder det å komme i kontakt med de type miljøer, mennesker og kulturer, men grensen går et sted. Den grensen har blitt overskredet litt for mange ganger på litt for mange viktige problemer, fortsetter Solbakken før han konkluderer:

– Derfor får du de tallene. Det er et tall jeg tenker at jeg ikke vil bommet så mye på, hvis du hadde bedt meg tippe, konkluderer landslagssjefen.

– Dersom disse tallene slår til: I hvilken grad påvirker det dere på kort og lang sikt, Jansen Hagen?

– Det vil være en betydelig nedgang for TV 2 og NRK som rettighetshavere. Det fine med VM er at det bare er hvert fjerde år. Men derfor er det også bittert at vi «mister» et VM. Dette er et mesterskap uten legitimitet som ikke samler et folk slik VM skal gjøre, sier TV 2-sjefen.

Han håper likevel at signalet vil oppfattes av dem som tildeler VM i fremtiden:

– Jeg håper og tror at en eventuell seernedgang vil merkes av FIFA, sponsorene og rettighetshaverne, og at det gjør at historien ikke gjentar seg, sier Jansen Hagen.

Også Norge-profil og Southampton-spiller Mohamed «Moi» Elyounoussi fikk spørsmål om undersøkelsen i Dublin onsdag.

– Jeg har jo fått med meg det, selvfølgelig, sier «Moi» til VG generelt om at folk ikke skal se fotball-VM.

– Jeg synes vi som spillergruppe og vi som fotballforbund har gått foran veldig tidlig med alle markeringer vi har hatt. Jeg respekterer alle som har sterke meninger, som enten ønsker å boikotte VM eller å se VM. Det står respekt av dem, fortsetter han.

– Synes du 1 av 5 er et høyt tall, eller som forventet?

– Har ikke noen særlig formening om det. Kunne sikkert vært høyere, men det gir uansett sterke signaler på at folk har fått med seg hva som har skjedd og bryr seg. Det er nok høyere i Norge enn andre steder. Da har vi gjort noe riktig.