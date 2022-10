Amnestys kommunikasjonssjef skal se fotball-VM: Tror ikke på svart skjerm-effekt

Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty kommer til å se årets fotball-VM i Qatar – til tross for de omfattende menneskerettighetsbruddene landet er anklaget for.

KONTROVERSIELT: Lusail Stadium er en av de mange nye VM-arenaene som er blitt bygget foran det kontroversielle VM i Qatar. Kommunikasjonsrådgiver Sindre Strand Tollefsen til høyre.

– For meg er fotball-VM den vakreste idrettsbegivenheten som finnes, siden jeg var barn har det vært det største av alt. Hele verden møtes og samles om ett event eventarrangement, som engasjerer mer enn noe annet. Energien som ligger i fotball-VM arrow-outward-link i seg selv er et stort antirasistisk arrangement, sier Tollefsen – som understreker at han ytrer sine meninger som privatperson.

Onsdag la han ut et lengre Facebook-innlegg arrow-outward-link der han drøftet spørsmålet «Kan jeg se på fotball-VM i Qatar?». Tollefsen jobber som kommunikasjonssjef i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty, som i en årrekke har rapportert om omfattende brudd på menneskerettighetene i landet som i november og desember arrangerer fotball-VM.

Den siste uken har debatten om fotballinteresserte skal se årets VM eller ikke blusset opp, flere personligheter har signalisert et klart nei og flere utesteder har sagt de ikke kommer til å vise mesterskapet. Fra politisk hold har partiet Rødt tatt til orde for at Oslo kommune ikke bør gi anledning til at mesterskapet vises på storskjerm.

Fakta Derfor er fotball-VM i Qatar kontroversielt I 2010 ble Fotball-VM 2022 tildelt Qatar, som ikke er kjent for noen utpreget fotballkultur – og måtte bygge store deler av infrastrukturen som skulle til. I 2014 meldte Sunday Times at Qatars søknadskomité hadde kjøpt stemmer for å vinne, selv om deres søknad var klart svakere enn den til for eksempel USA. Qatars søknadskomité har hele tiden benektet dette. Daværende FIFA-president Sepp Blatter trakk seg året etter, flere FIFA-topper ble arrestert og mistet jobbene i en omfattende korrupsjonssak. Siden har fokuset vært på fortrinnsvis fremmedarbeideres rettigheter i landet. VM-arenaene og infrastrukturen er bygget i hovedsak av migranter, og Human Rights Watch anslår at 95 prosent av arbeiderne i Qatar er migranter. VM-verten er blitt beskyldt for å frata disse arbeiderne sentrale menneskerettigheter, som bevegelsesfrihet og ytringsfrihet. I februar 2021 meldte The Guardian at 6500 fremmedarbeidere hadde mistet livet etter tildelingen av mesterskapet i 2010, 37 av dem kunne kobles direkte til verdensmesterskapet. Qatar har hele tiden nektet for at disse har mistet livet som følge av arbeidene. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness har derfor tatt til orde for at et migrantsenter må på plass for å sikre grunnleggende rettigheter for arbeiderne. I tillegg har hun tatt til orde for å endre – om enn midlertidig – Qatars lovforbud mot å «praktisere homofili», som under gjeldende lovverk kan straffes med fengsel inntil syv år. Vis mer

– Det som ligger under boikott-diskusjonen er en diskusjon om strategi og virkemidler. Jeg tror ikke en svart skjerm vil ha så veldig stor effekt. Vi ser at folk er veldig opptatt av hva som skrives i sosiale medier, også i de offisielle taggene, så jeg kommer til å gi dem en jevn strøm av hva jeg mener gjennom VM. Det viktige er at jeg kommer i direkte kontakt med FIFA og Qatar, hevder Tollefsen.

– Er det å være rådgiver for en menneskerettighetsorganisasjon forenlig med å se dette mesterskapet?

– Det er en diskusjon som gjelder alle store arrangementer i verden. Om man skal være helt konsistent, må man gjennomføre denne linjen overfor de fleste land. Ser en samlet sett på volumet på menneskerettighetsbrudd, er volumet i (OL-arrangør) Kina langt høyere – og det mener jeg har kommet for dårlig frem samlet sett, sier Tollefsen, og understreker samtidig flere ganger at Qatars menneskerettighetsbrudd er svært alvorlig og ikke er noe han tar lett på.

For Tollefsens del handler det mer om hvordan man påvirker, og kommer til å bruke – som de fleste mennesker i verden har anledning til – sosiale medier for å ramme beslutningstagerne hardest, som han mener er den mest effektive måten å påvirke på.

Forfatter: Ikke enten-eller

Josimar JosimarTidsskrift om fotball, spesielt kjent for sin kritiske dekning av fotballens maktorganer.-skribent og forfatter forfatterSiste bøker: 11 meter: straffesparkets historie (2020) & Entusiasme og raseri: artikler om fotball (2021). Vant Tarjei Vesaas' debutantpris for Manhattan Skyline i 2007. Nils Henrik Smith er tydelig på at han ikke kommer til å se mesterskapet i Qatar, at han ikke kan forsvare det i egen samvittighet etter alle de menneskelige kostnadene.

– Det handler ikke bare dødsfall, men en stor mengde lidelser med slavelignende forhold for fremmedarbeiderne og lidelsene til familiene til pårørende. Alt dette gjør dette det uaktuelt å se på, sier Smith.

– I tillegg er jeg er uenig i at det vil ha liten effekt å ikke se på. Vi har allerede sett at boikottdiskusjonen får stor oppmerksomhet internasjonalt, som vi så med initiativet fra norske supportere initiativet fra norske supportereSupporteropprøret i norsk fotball startet da Tromsø IL foreslo boikott av VM i Qatar. Saken nådde helt til et ekstraordinært fotballting, der det likevel ble stemt mot boikott - og heller kritikk av arrangementet. – som har gjort det litt vanskeligere for FIFA å gjøre noe lignende igjen. Vi får ikke lidelsene i Qatar ugjort, men vi kan jobbe for å forhindre at slike ting skjer igjen, mener Smith videre.

Han mener det ikke er et enten-eller-spørsmål når det gjelder bruk av virkemidler, at både boikott og påvirkning gjennom sosiale medier kan fungere som pressmidler mot beslutningstagerne.

– Jeg mener begge deler kan være viktige våpen og metoder i den situasjonen vi står i, som handler om å snu fotballen fra en retning med stadig mer sportsvasking og arrangementer i autoritære regimer.

Idrettssosiolog: Liten effekt

Stranden Tollefsen får imidlertid støtte angående boikott-effekten fra Arve Hjelseth, førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU.

– Jeg tror effekten er ganske liten. Hvis det blir en verdensomspennende boikott som blir støttet av 40–50 prosent av potensielle seere, så får det en viss effekt på verdien til sponsorer og sånne ting. Og det kan hende at det på lang sikt påvirker FIFA, og at man for eksempel ikke legger et VM til Saudi-Arabia om få år. Men jeg tror effekten på FIFA og Qatar er relativt begrenset, sier Hjelseth.

Han kommer ikke til å følge fotball-VM på TV. For Hjelseth handler boikotten først og fremst om FIFA, som har tildelt mesterskapet til et land uten fotballtradisjoner og som samtidig har «maltraktert» ligasesongene for å få arrangert det i desember.

– Det er indremedisinsk også dette. Man ønsker å signalisere en bestemt holdning, sier han.