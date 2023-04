Slakter Rosenborgs angrepsspill: – Så trist at det er vilt

SKIEN (VG) (Odd – Rosenborg 0–0) Odd nekter å slippe inn, Rosenborgs spisser klarer ikke å score – og trønderne er dårligst i ligaen til å treffe mål. Da endte det 0–0 på Skagerak Arena.









30.04.2023 21:07 Oppdatert 30.04.2023 22:10

Med 8331 tilskuere på tribunen – det meste på seks år – hadde Odd invitert til folkefest, men festen uteble på banen.

Rosenborg gikk 90 minutter UTEN skudd på mål og tallene er dystre for trønderne etter fire kamper:

Totalt har de kun seks skudd på mål denne sesong – noe som gir et snitt på fattige 1,5 skudd per kamp, dårligst i hele Eliteserien.

– Det er noe vi er veldig klar over. Det er oppofrende forsvarsspill av Odd to ganger, der Carlo blir blokkert. Vi må få inn det første målet, da vil det sikkert løsne litt, sier Rekdal til VG og forklarer at mangelen av stjernespiss Ole Sæter også bidrar til de lave tallene.

– Det er en ung kvartett i front, så lenge Sæter mangler. De må få tiden til å samkjøre seg med resten. Det er samme utfordring som i fjor, sier Rekdal.

Samtidig har RBK kun scoret tre mål. Ett av dem et selvmål fra Kristoffer Haugen i kampen mot Molde.

DÅRLIGE TALL: RBK-trener Kjetil Rekdal sier angrepsrekken til trønderne trenger tid til å samkjøre seg.

– Det er så trist at det er vilt, sier Adresseavisens fotballekspert Michael Karlsen til VG.

På Adresseavisens sending «Ivers» under Odd-kampen etterlyste den tidligere Ranheim-spissen og Rosenborg-junioren at Rosenborg tok mer risiko.

Overfor VG mener Karlsen at Rosenborg mangler rytme og relasjoner i angrep:

– De klarer ikke å skape noe på motstanderens halvdel. Hvis det skjer, pumpes det innlegg. Det angripes sjeldent sentralt høyt i banen. Jeg ser Rekdal reagerer på at folk sier at de ikke har noen plan, men planen er tydelig: Lite risiko, være solide og ta de sjansene man får. Det er planen på hvordan man skal styre kampene med og uten ball som mangler, påpeker Karlsen.

Odd og keeper Leopold Wahlstedt holdt null for fjerde kamp av fire mulige denne sesongen.

– Jeg hadde nok kanskje drømt om fire clean sheets på rad i sesongstarten, men det var mens jeg sov. Det er over all forventning, sier Wahlstedt.

forrige





fullskjerm neste FULL KONTROLL: Leopold Wahlstedt har holdt nullen i fire kamper på rad. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

De store farlighetene var det med andre ord Odd som sto for i Skien.

Spesielt i løpet av de siste ti minuttene presset Odd knallhardt, men enten ble ballen satt utenfor mål eller så sto Rosenborg-keeper André Hansen i veien.

Først headet Mikael Norø Ingebrigtsen utenfor fra få meter, før Filip Rønningen Jørgensen fikk alle tiders sjanse.

Conrad Wallem kom på en overlapp, og i ren Quaresma-stil Quaresma-stilDen portugisiske fotballspilleren Ricardo Quaresma gjorde seg kjent for sin fantastiske teknikk med utsiden av foten. la han inn med utsiden av foten.

Ballen landet hos Midtskogen, som uselvisk sentret videre til Rønningen Jørgensen, men Hansen reddet mesterlig.

– Det er litt flyt at den treffer meg. Men jeg må bare holde meg rolig og flytte seg riktig. Det gikk bra denne gangen, sier keeper Hansen til VG.

forrige





fullskjerm neste REDNINGEN: André Hansen stopper forsøket til Mikael Norø Ingebrigtsen. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Like etter at timen var passert spilte Rosenborg seg til en eventyrlig mulighet, men forsøket fra Markus Henriksen gikk over mål

Seks poeng er beholdningen for begge lag etter fire kamper, og Odd og Rosenborg ligger på henholdsvis sjette- og syvendeplass i Eliteserien.