Gabrielsen med «munnbind-hevn» etter kampen – Mehnert lot seg irritere over uttalelser

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Strømsgodset 4–3) Godset-spiller Marcus Mehnert (25) «showet» med munnbind etter å ha snudd kampen, men det var Lillestrøm som jublet høyest helt til slutt. Da passet Ruben Gabrielsen (30) på å komme med et stikk tilbake.





19.04.2023 22:02

På stillingen 2–2 et kvarter før slutt satte Marcus Mehnert inn bortelagets tredje mål for kvelden. Da feiret han med å dra på seg et munnbind, som et humoristisk stikk etter at coronautsettelsen av kampen skapte mye ståhei i forkant.

SHOWET: Marcus Mehnert feirer med munnbind.

– Vi driver med show, og jeg gjorde det spontant, til våre fans. At jeg får gult kort er helt sjukt. Dommeren sa det var usportslig, men det skjønner jeg ikke, sier Mehnert til VG.

Han kunne blitt matchvinner, men Gjermund Åsens utligningsmål ble etterfulgt av Lillestrøm-spissen Akor Adams’ seiersmål fem minutter på overtid.

fullskjerm neste Akor Adams fløy høyt på 4–3-scoringen. 1 av 5 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Etter kampen benyttet den hjemvendte Lillestrøm-spilleren Ruben Gabrielsen anledningen til å ikle seg et munnmind, før han gikk bort til Mehnert underveis i intervjuet med VG. Se situasjonen i videoen øverst i saken.

Godset-spilleren legger imidlertid ikke skjul på irritasjonen han føler over blant annet å ha blitt beskyldt for kynisk spill.

– Jeg var en av de som var syke, og hadde dritvondt. Så får vi høre at vi er kyniske. Jeg var skikkelig dårlig, og hadde bare lyst å til spille kamp. Det var respekløst, sier Mehnert – og legger til:

– At vi har vært kyniske er bare tull. Det er flere av oss som var skikkelig dårlige, sier han.

PÅ SCORINGSLISTEN: Marcus Mehnert fullførte Strømsgodsets snuoperasjon, men Lillestrøm hadde et comeback på lager.

Ruben Gabrielsen var høyt oppe etter seieren, og berømmer Mehnert for maskestuntet. Han understreker at hans respons i pressesonen kun handlet om å show og moro.

– Da han kameraten dro på seg maske, så tenkte vi at nå må vi vinne. Han er en tøff gutt som byr på seg selv, det vil han komme langt med, sier Gabrielsen til VG.

Konfrontert med Mehnerts uttalelser om at Lillestrøm-leiren var «respektløse» etter utsettelsen, svarer Gabrielsen slik:

– Du kan ikke si at det er trist at vi kaller dem kyniske, når han skal by på show etterpå. Vi bokser jo tydeligvis. Du får et slag i trynet, så er det sånn det er. Det er sånn folk kommer på kamp, og som sagt så får han full kreditt av meg for å gjøre det han gjorde. Jeg synes det er dritkult.

Lillestrøm-kaptein Gjermund Åsen berømmer alle partene i «den verbale boksekampen».

– Norsk fotball er så herlig på så mange måter. Folk byr på seg selv. Folk kommer med munnbind, Godset-supporterne kommer i hvite frakker, det er nesten fullsatt, det er gress... Det er spillere og supportere som byr på seg selv. Det er fantastisk for norsk fotball, sier han.