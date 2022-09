Haaland har lamslått England: – Tror vi har noe virkelig spesielt

MANCHESTER (VG) Liverpool-legende Jamie Carragher (44) mener det er sannsynlig at Erling Braut Haaland (22) blir tidenes beste Premier League-spiller.

UNIKUM: Slik blir Erling Braut Haaland beskrevet i England etter hat trick i to kamper på rad – sist mot Nottingham Forest på Etihad Stadium onsdag kveld.

Fredag morgen uttaler Carragher seg på Sky Sports her i England. Om et døgn skal den tidligere Liverpool-stopperen kommentere Haalands kamp for Manchester City mot Aston Villa.

– Vi vet at vi har en glimrende spiller i ligaen, men jeg tror vi har noe virkelig, virkelig spesielt. Når han er ferdig i Premier League, tror jeg denne gutten kan ende opp med å være den beste spilleren vi har sett i Premier League. Jeg tror virkelig det. Han er så spesiell. Han har hatt en briljant start, sier Carragher.

Med ni mål på fem kamper har Haaland satt ny rekord. Ingen har noen gang scoret like mange ganger på så få opptredener i Premier League.

– Haaland ser helt fantastisk ut. Jeg gleder meg til alle kamper, men å se ham i levende livet – å se hva han gjør når han ikke har ballen også ... Jeg er veldig spent.

I møte med VG og engelske journalister etter 6–0-seieren over Nottingham Forest, forklarer Bernardo Silva (28) hva som gjør Haaland så god. Manchester Citys portugisiske stjernespiller bruker mange superlativer etter nordmannens andre hat trick på rad.

– Han er så god, så rask og så sterk. Han har en sult for mål. Han vil alltid ha mer. Å ha en spiss som han i laget vårt, er bare fantastisk. Spesielt i de to siste kampene har han vært utrolig. Jeg håper han fortsetter på denne måten, sier Silva.

LATTERLIG GOD: Bernardo Silva gliser i ren beundring over Haalands scoringer for City.

28-åringen, som har vunnet Premier League fire av de fem siste årene med City og denne sommeren har vært ønsket av Barcelona, mener Haaland løfter prestasjonene sine ytterligere fra trening til kamp.

– I kampene er han til og med enda bedre. Når han får press på seg, blir han bedre. Han håndterer presset veldig bra. Du kan se det i ansiktet hans, hvordan han ønsker å score mål. Han er så aggressiv inne i 16-meteren, sier Silva og begynner å le på spørsmål om hvor mange mål han tror Haaland vil score denne sesongen.

– Han kan score 50–60 mål. Før jul! Ha-ha-ha.

PÅ TRENING: Torsdag var Haaland tilbake på Manchester Citys treningsfelt etter et nytt hat trick mot Nottingham Forest.

Lørdag klokken 18.30 norsk tid stiller City opp i Birmingham til kamp mot Aston Villa. I det oppgjøret har Haaland muligheten til å score sitt 10. mål i det som kan bli hans sjette Premier League-kamp. I tilfelle tangerer nordmannen den 30 år gamle rekorden til Michael Quinn. 60-åringen er den eneste som har 10 nettkjenninger på de seks første kampene sine i Premier League-æraen.

– Vi skal spille mot et av de beste lagene i verden – fullt av verdensstjerner og med kanskje den beste manageren som finnes. Det er vår utfordring, sier Aston Villa-manager Steven Gerrard (42) før matchen.

Den tidligere Liverpool-kapteinen er hardt presset etter fire tap på de fem første rundene. Birmingham-klubben ligger nest sist i Premier League, mens City er på 2. plass.

– De to gangene vi har konkurrert mot dem med dette laget her, har vi vært jevne. Planen blir igjen å gjøre det ekstremt vanskelig for dem. Vi ønsker gå inn i kampen uten frykt. Vi vet at vi kan skade dette laget. Så jeg ser virkelig frem til kampen, sier Gerrard.

Forrige sesong vant City 2–1 på Villa Park før Haalands nye lagkamerater sikret ligatittelen med den dramatiske 3–2-seieren på Etihad i siste serierunde.

Lørdagens match mellom lagene vises direkte på Viaplay.