Norges nye EM-våpen (18) på eksklusiv liste – vekker oppsikt internasjonalt

CLUJ, ROMANIA (VG) Antonio Nusa har aldri spilt en U21-landskamp, men den eksplosive kantspilleren kan bli helt avgjørende for det norske mannskapet under EM.

Tidligere i sesongen ble Nusa den yngste i Champions League-historien til å score i debuten, da han herjet med Porto-forsvaret for Club Brugge.

– Det var det beste øyeblikket i livet mitt å få score og være en del av Champions League, noe alle barn i hele verden drømmer om, sier Nusa til VG – kort tid før torsdagens EM-premiere mot Sveits her i rumenske Cluj.

Bare 16 år gammel ble Langhus-gutten solgt fra Stabæk til belgisk fotball i en avtale angivelig verdt 40 millioner. De to siste årene har vært fylt av nye opplevelser og store kontraster.

– Jeg har hatt nedturer også. Selv om jeg har spilt Champions League, har det vært perioder hvor jeg har vært mye på benken. Det tar jeg med meg erfaringer fra. Jeg mener det er veldig bra for meg å lære og håndtere det. For alle fotballspillere går gjennom slike tider, forteller Nusa.

De neste ukene er nordmannen en av 368 spillere fordelt på 16 nasjoner som skal konkurrere i det VGTV-sendte europamesterskapet.

Allerede i 2021 uttalte Nusa til VG at han ville skape kaos i Eliteserien, noe han deretter gjorde som ungdomsskoleelev. Han hadde Neymar som forbilde, og foran EM sammenlignes kantspilleren av The Athletic med sitt brasilianske idol.

Som den yngste på en liste med 21 profiler å se opp for i EM, har det engelske mediet merket seg Nusas kvaliteter. Tysklands Youssoufa Moukoko (18) og Frankrikes Khéphren Thuram (22) er to andre profiler i samme selskap.

«Selv med så lite erfaring, oser Antonio Nusa av selvtillit med ballen i bena.»

«Det er ingen tvil om at han kan være en matchvinner. Han spiller litt som Neymar.» skriver The Athletic.

– Det er veldig gøy hvis folk tenker sånn om meg. Jeg tar det bare positivt, forteller Nusa.

– Jeg syns det er veldig hyggelig og er takknemlig for det, men jeg prøver å ikke tenke på for mye på det. For det er mange som sier andre ting. Jeg kjenner meg selv. Jeg vet hva jeg kan, og prøver å ikke høre så mye på andre.

U21-landslaget spilte ti kvalifiseringskamper for å komme til EM. 18-åringen var ikke med i noen av dem. I stedet sendte Nusa U19-landslaget til EM med en ekstrem enkeltmannsprestasjon mot Frankrike.

Da Leif Gunnar Smerud (46) tok ut U21-troppen tidligere i juni, var unge Nusa likevel med.

– Antonio har en profil som er ulik en del av de andre. Han har en voldsom fart. Kombinasjonen av tempo og teknikk var noe vi ville ha i troppen. Han er i god form, uthvilt og klar. Han ser bra ut, forklarer landslagssjefen til VG.

– Han er uredd som type. Det er en flott gutt. Det blir spennende å se hva han kan finne på.

Ifølge Nusa er alle i den 23 mann store Norge-troppen spente på mesterskapet.

– Jeg er helt ny i gruppen så jeg har blitt kjent med de andre den siste uken. Jeg vil bare gripe sjansen og hjelpe laget så mye som mulig, sier han.

Til tross for sitt enorme talent, kjemper Nusa en tøff konkurranse om plassen på det norske laget. Manchester Citys Oscar Bobb (19), Heerenveens Osame Sahraoui (22), Serie A-angriper Emil Ceïde (21) og Brøndby-spiller Håkon Evjen (23) ønsker alle å opptre på Norges kanter i det som fort kan bli et 4–3–3-system mot Sveits.

BLE HISTORISK: Club Brugge-spiller Antonio Nusa feiret etter å ha blitt tidenes yngste debutant til å score i Champions League borte mot Porto i fjor høst.

Med seg ut på banen i Romania vil Nusa ta med seg erfaringer fra den belgiske toppdivisjonen og spill i Champions League – både gode og vonde.

– Jeg er glad for at jeg har opplevd mye forskjellig, både suksess og motgang, sier Nusa, som sist måned fikk beskjed om at Ronny Deila blir hans nye trener i Club Brugge.

– Jeg syns det høres veldig bra ut. Jeg gleder meg til å komme i gang senere i sommer. Jeg kjenner ikke Ronny fra før, men jeg tror det bare er positivt. Jeg ønsker å imponere han og vise han hva jeg kan. Jeg syns det er kult at det er en norsk trener, men jeg skal ikke se på det som annerledes enn om det hadde vært en annen, sier Nusa.

Med Italia og Frankrike som de andre nasjonene i gruppe D, kan det bli avgjørende med tre poeng mot Sveits for å bli et av de to lagene som går videre til kvartfinalene. Kampstart er klokken 18.00 norsk tid torsdag. Kampen ser du gratis på VGTV med sending fra klokken 17.00.