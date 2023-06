Det norske laget føler seg avskrevet: – Vi har ekstremt stor tro

CLUJ, ROMANIA (VG) Serie A-spiller Emil Konradsen Ceïde (21) tror Norge vinner skjebnekampen mot Italia og går videre til kvartfinale mot Spania i U21-EM.

BESTEMT: Emil Konradsen Ceïde mener Norge kan gå videre i EM.

28.06.2023 15:15 Oppdatert 28.06.2023 15:29

Norge ligger sist i gruppe D etter to strake tap. Utgangspunktet foran onsdagens VG+Sport-sendte match mot Italia er klart: Ceïde og lagkameratene må vinne med minst to mål for å ikke ryke ut av EM. Samtidig må Frankrike slå Sveits.

– Vi ser at vi har mye å by på og uten tvil er på nivå med de beste landslagene i verden. Det er det som gir oss ekstremt stor tro. Med litt mer flaks, kunne vi lett stått her med seks poeng, sier Ceïde til VG.

Sassuolo-spilleren scoret et kunstmål for Norge mot Sveits, men åpningskampen endte med 1–2-tap. Også Frankrike ble for sterke for Norge. Nå føler Ceïde at det norske mannskapet er avskrevet i EM. Det vil 21-åringen bruke til noe positivt.

– Det driter vi i. Og nå kan vi bare slippe oss helt løs, sier nordlendingen.

– Nå tror alle at vi er ute, men håpet lever. Jeg kan se i øynene på spillerne våre at de har troen, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Etter to tap på CFR Cluj Stadium, forflytter Norge seg onsdag kveld til 30.000-seteren Cluj Arena. Håpet er at opplevelsen på det langt mer moderne anlegget blir lykkeligere for nordmennene.

Italia slapp kun inn fem mål på 10 kvalikkamper til EM, men i løpet av mesterskapets to første oppgjør har de allerede tre baklengs. Etter 0–1-tap for Frankrike og 3–2-seier mot Sveits, er italienerne på 2. plass i gruppen.

– Italia er et lag som kriger veldig hardt for hverandre. Jeg tror det blir en veldig hard, taktisk kamp mellom to lag som begge går for å vinne. Vi må stole på oss selv og spille vår fotball. Da vil det gå bra, mener Ceïde.

Etter å ha startet og scoret mot Sveits, ble unggutten vraket mot Frankrike. Mot kjentfolk i Italia, som superstjernen Sandro Tonali (23), kan kantspilleren fort være tilbake i startelleveren igjen. Etter halvannet år som Serie A-spiller, er kampen mot Italia noe spesielt.

– Det er en kamp som betyr veldig mye for meg, men også de andre guttene, sier Ceïde.

I ITALIA: Emil Konradsen Ceïde avbildet i aksjon for Sassuolo.

Den fotrappe teknikeren får ros av Norges landslagssjef for prestasjonen mot Sveits og innhoppet mot Frankrike.

– Emil har sett veldig bra ut. Det er slik vi kjenner han. Han var «outstanding» i fjor sommer. Nå har han funnet «juni-formen» igjen, sier Smerud.

Han mener Ceïde har utviklet seg bra etter overgangen fra Rosenborg til Sassuolo.

– Han har ikke fått så voldsomt mye spilletid, men han har tatt et steg på det med kynisme i fotballen, det taktiske i Italia. Han har også blitt enda sterkere fysisk. Han har alltid vært robust, men nå er han en maskin. Emil er en tenker. Å være i en krevende situasjon i Italia, vil han vokse enormt på, mener Smerud.

Ceïde bor alene i en leilighet i Sassuolo, en by med rundt 40.000 innbyggere. Selv om tusenvis av nordmenn reiser på ferie til Italia hvert år for å oppleve kulturen, holder 21-åringen fra Finnsnes på vanene fra Norge.

– Det er en fin kultur, men den er ikke helt meg. Jeg kan ikke stå her og si at jeg har begynt å spise masse pasta, drikker kaffe og vin. Jeg liker å trene, dra hjem, «chille» og spise kylling og ris, sier Ceïde og smiler.

Han er kjent som en avslappet type. Mot Italia må både Ceïde og lagkameratene være klare fra start for å ha mulighet til å beseire fotballstormakten.

Avspark er klokken 20.45.