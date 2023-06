Mentaltreneren jobbet overtid: – Så langt nede i kjelleren som det går an

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken (55) og Martin Ødegaard (24) fikk seg en mental knekk før sommerens siste landskamp mot Kypros. De har nemlig aldri vært så langt nede i kjelleren som de siste tre dagene.

KUNNE JUBLE: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland smiler etter at 3–1-seieren mot Kypros er et faktum.











21.06.2023 00:09

– Jeg har aldri, aldri, aldri opplevd en nedtur som det der, sier Ståle Solbakken på pressekonferansen etter 3-1-seieren mot Kypros tirsdag kveld.

– Det har vært brutalt. Vi har vært så langt nede i kjelleren som det går an, tror jeg, sier Martin Ødegaard til VG etter å ha spilt en fenomenal landskamp og slått voldsomt tilbake etter nedturen sist lørdag.

Les også VG-børsen: Ødegaard og Haaland dominerte stort mot enkel motstander

VANT ENDELIG: Ståle Solbakken og hans menn tok sin første trepoenger i EM-kvalifiseringen på Ullevaal stadion tirsdag kveld.

For 1-2-tapet for Skottland på Ullevaal stadion for bare noen dager tilbake har åpenbart vært tungt å bearbeide. Ikke bare for spillerne, men også for trener Solbakken.

Mot skottene fikk han se at Norge tilsynelatende hadde kontroll, før skottene svarte med å utligne, senere ta ledelsen og til slutt vinne den uhyre viktige EM-kvalifiseringskampen.

Alt skjedde i sluttminuttene. Norske spillere og støtteapparat var helt knust.

Grafikk: www.sofascore.com

Solbakken innrømmer at det kom som et sjokk på ham. Han hadde aldri trodd – selv om kampen skulle spilles i hundre minutter til – at Skottland skulle klare å snu opp ned på situasjonen for bare noen dager siden.

– Så jeg måtte ta tak i meg selv. Jeg er leder for dette her. Jeg samlet støtteapparatet og sa at vi har tidenes utfordring her fordi vi skulle slå Kypros hjemme, sier han.

Derfor var han strålende fornøyd med hvordan laget responderte tirsdag kveld. Han poengterer at de første 30–35 minuttene viste at de virkelig ville dette.

Solbakken legger til at han mener Norge har utviklet seg enormt som lag, at de spiller en avansert og annerledes type fotball enn Norge noen gang har gjort.

– Den jobben spillerne gjorde seg imellom, det å samle opp på så kort tid, restituere godt også, det er vanskelig, sier Solbakken.

Ødegaard gjentar at han har vært langt nede i kjelleren.

– Forrige samling var også en stor skuffelse – og nå igjen har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon. Så vi har vært langt nede i kjelleren, men det kom heldigvis en ny kamp veldig kjapt. Det ga oss ekstra motivasjon i dag – og det brukte vi på en god måte, sier han.

Solbakken erkjente overfor TV 2 at landslagets mentaltrener – dansken Martin Langagergaard som ble hentet til støtteapparatet i november 2022 – har jobbet overtid på denne samlingen.

– Noen trengte det nok mer enn andre. Jeg tror ikke Leo (Østigård) vil benekte at han var en av dem som var lengst nede. Så er det også de beste spillerne som blir rammet hardest.

Midtstopper Østigård sier følgende til VG:

– Som sagt, det har ikke vært helt på topp, men det handler om å komme seg over det. Det er selvsagt ikke det letteste i fotball, men det var en fin respons i dag. Mange muligheter, fortsatt mye å jobbe med, men det er deilig å avslutte med seier.

VAR LANGT NEDE: Leo Skiri Østigård etter 1–2-tapet for Skottland lørdag.

Napoli-spilleren tenker fortsatt på situasjonen som førte til Skottlands utligning på lørdag. Samtidig forteller han om viktigheten av støtteapparatet.

– Man får alltid støtte fra dem, og det er viktig å prate om det. Det har vært kjipt, tungt og alt det der, men det er ikke slik at jeg mistet troen på meg selv. Hadde kroppen min klart å gjøre noe i den situasjonen, så hadde jeg gjort det. Jeg gir alt for Norge, og akkurat da burde jeg kanskje gjort noe annet.