Solbakken forklarer Haaland-grep og mener mange tar feil om Ødegaard

ULLEVAAL STADION (VG) Et stort spørsmål gjentas gang på gang: Hvordan skal Norge utnytte Erling Braut Haaland (22) og Martin Ødegaard (24) best mulig?

forrige







fullskjerm neste ENGASJERT: Ståle Solbakken lyste opp og brukte over seks minutter på å besvare tre spørsmål om taktikk på mandagens pressekonferanse. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG





– Nei, hysj, endelig noe fotballfaglig! utbryter Ståle Solbakken da pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg titter på klokken og ser at landslagssjefen har brukt fire minutter på å besvare VGs to tilmålte spørsmål.

Solbakken er spurt om i hvilken grad landslaget ser på hva sesongens to beste Premier League-lag gjør for å få mest mulig ut av Norges to største stjerner.

Erling Braut Haaland noterte seg for 36 ligamål og åtte assists assistsmålgivende pasninger for seriemester Manchester City, mens Martin Ødegaard endte på 15 mål og syv assists som kaptein for Arsenal.

– Vi ser på det, svarer Solbakken, før han går inn i en analyse om hvordan de tenker for å få mest mulig ut av Norges superspiss.

– Erling liker for eksempel å ha førstemuligheten til å stikke i de rommene som oppstår. Derfor har vi valgt å bruke pasningsbein bak ham i Aursnes, Berg og Ødegaard. Så bruker vi Alex AlexAlexander Sørloth i en «halvspiss»-rolle. Det tar fra Alex noe av det han kan gjøre i feltet, men vi mener at laget vinner på det, fortsetter landslagssjefen i et lengre resonnement:

Mot Skottland hadde Erling Braut Haaland kun åtte ballberøringer før pause. Både Solbakken og flere eksperter pekte på stoppernes manglende evne til å ta med ballen fremover som årsaken til at Norge slet med å bryte ned skottene.

– Vi møter et lag som spiller 5–4–1 og stenger det som er. Vi flytter ikke ballen fort nok bakfra og da trenger de ikke å flytte beina, sa Martin Ødegaard da VG spurte om hva Norge kunne gjøre for å sette ham opp oftere i farlige posisjoner.

I mars spurte VG en rekke tidligere landslagsspillere ett enkelt spørsmål: Får Norge det beste ut av Martin Ødegaard? Seks svarte «ja», ti svarte «nei».

Både Ødegaard og landslagssjefen har vært klare på at ett mål og fem assists på 37 tellende kamper ikke er godt nok, men Solbakken mener at Ødegaard fikk ufortjent dårlig betalt for alle sjansene han skapte i fjorårets Nations League.

Han er også tydelig på at høyre indreløper er den rollen som kler Ødegaard best.

– Vi får Martin MartinMartin Ødegaard i den rollen han er mest vant til å spille. Det er mange som sier til meg at «Martin er tier tierEn offensiv midtbanerolle bak spissen, kjent som tierrollen fordi spillerne i denne posisjonen ofte bærer draktnummer ti., Martin er tier». Nei, for meg er ikke Martin tier. En tier ligger som regel mye tettere på spissen. Martin vil av natur ikke legge seg der, sier Solbakken – og fortsetter:

– Han vil alltid trekke litt ut mot høyre. Da blir avstanden fra ham til spissen for lang. Han vil inn i banen med venstrebeinet sitt så han ser hele banen, akkurat som han gjør i Arsenal.

Norge skapte kun én sjanse i førsteomgangen mot Skottland, men Solbakken er likevel svært positiv til hvor gode Norge har vært til å skape sjanser også utenom kontringer og dødballer.

– Det er der vi har hatt den største fremgangen i år, altså mot etablert. Vi skaper fem-seks sjanser store sjanser mot Spania borte. Fire av dem er mot etablert, én av dem er kontring og én er dødball. Vi skaper åtte store sjanser mot Georgia. Seks av dem er mot etablert, to av dem er på kontring. Så det har vi skuffen, sier landslagssjefen.

Tirsdag kveld venter Kypros på Ullevaal Stadion. Kampstart er 20.45 og kampen sendes på TV 2.