Molde dominerte mot Djurgården – så slo svenskene grusomt tilbake

(Molde – Djurgården 2–3) Molde så ut til å ha stålkontroll og var på vei mot avansement i Conference League. Det endte i stedet med en brutal nedtur. Men en overraskende håndsrekning gjør at håpet fortsatt lever for moldenserne.

27. okt. 2022 22:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi gjorde en god førsteomgang. Så kom vi ut og trodde at ting skulle gå av seg selv. Vi spilte på oss problemer. Jeg skal ikke ta i, men jeg er usikker på om de har så mange flere sjanser enn de de scorer på. Det er vi som ikke gjør ting riktig etter pause, sier Molde-trener Erling Moe til Viaplay etter tapet.

Han mener laget hans tok alt for lett på oppgaven etter en førsteomgang hvor det meste gikk på skinner.

– Jeg skulle gjerne sett at vi fortsatte å spille fremover. Dette var dårlig løst av oss de siste 45 minuttene. Vi må ta tak i det. Det har vært lite av slik ustabilitet for oss i det siste, men at vi slipper inn tre slike mål - det er ikke bra, fortsetter Moe.

Tapet betyr at Molde må ta poeng på bortebane mot Gent i siste gruppespillkamp. Men hjelpen fra irske Shamrock Rovers, som spilte uavgjort mot nettopp Gent i kveld, gjør at moldenserne fremdeles har overtaket i kampen om 2.-plassen i gruppen.

– Det gjør det hele enda mer irriterende. Vi roter rett og slett bort en mulighet. Det er skuffende, sier treneren når han får høre at Gent har avgitt poeng.

Molde har syv poeng i gruppen, mens belgierne har fem. I det første oppgjøret mellom de to endte det 0–0.

Djurgårdens 13 poeng holder til suveren gruppeseier.

– Dette var en fantastisk seier. Man blir stolt over hele prestasjonen. For en morsom kveld, sier den norske Djurgården-spiller Gustav Wikheim, som tidligere har spilt i Strømsgodset.

JUBLET FORAN SINE EGNE: Over 1000 svensker hadde tatt turen til Molde. Joel Asoro kunne dermed juble foran mange av sine egne da han utlignet til 2–2 på Aker stadion.

2.-plassen i gruppen sikrer playoffplassen i turneringen etter jul. Der venter et lag som har blitt nummer tre i en Europa League-gruppe. Vinneren av dette dobbeltoppgjøret får fortsette i Conference League i februar.

– Dette var lite moro. En totalkollaps for vår del. Jeg kjenner oss ikke igjen, sier målscorer Ola Brynhildsen til Viaplay.

Grafikk: Sofascore

I det omvendte møtet vant Djurgården også 3–2. Men hjemme på Aker stadion skal det mye til å klå Erling Moes menn.

Slik så det også ut i en drøy omgang denne gangen.

For Molde fikk kampen inn i akkurat det sporet de ville fra start. Allerede etter fire minutter tryllet Magnus Wolff Eikrem Markus André Kaasa alene med Djurgården-keeper Jacob Zetterström.

Stillingen i Moldes gruppe:

Siste runde: Gent-Molde, Djurgården-Shamrock

Første gang trakk sisteskansen det lengste strået, men dette skulle bare være et skremmeskudd fra vertene. Seks minutter var spilt da samme Kaasa fant Brynhildsen i bakrommet. Alene med keeper gjorde bæringen alt riktig. 1–0 Molde.

Det betyr at Brynhildsen har funnet nettmaskene i syv (!) strake hjemmekamper på Aker stadion.

I STORFORM: Moldes Ola Brynhildsen har funnet nettmaskene i syv strake hjemmekamper. Molde Djurgården holdt det bare til en mager trøst.

Molde fortsatte dominansen. Drøye 20 minutter var spilt da omgangens store spiller Kaasa, igjen fikk muligheten. Denne gangen etter champagnefotball fra vertene, før han havnet inne på syv meter. Kaasa holdt hodet kaldt og avsluttet angrepet det luktet svidd av.

– Dette er det internasjonal klasse over. Det er så rytmisk, samstemt og presist. Og ikke minst vakkert, var Viaplay-ekspert Lars Tjærnås’ analyse i det 2–0 sang i nettmaskene.

Molde fortsatte å gjøre tilnærmet som de ville. Men så, fem minutter før pause, skjedde det noe. Momentumet snudde litt, og ut av ingenting tente Gustav Wikheim og Victor Edvardsen håpet. Nordmannen satte spissen opp inne på fem meter. En sterk avslutning med mann i rygg gjorde at håpet var tent for svenskene ved halvtid.

2–1.

Det var tydelig at reduseringen ga Djurgården den vitamininnsprøytningen de trengte. Etter pause fortsatte de å sette Molde-laget på prøve, som tidvis slet med å henge med.

I løpet av ti brutale minutter snudde det som så ut til å være et sikret avansement for Molde til å bli en blytung nedtur. Først utlignet Joel Asoro med et eminent hodestøt. Da var det spilt 67 minutter. 77 var passert da 3–2 for svenskene var et faktum. Målscorer denne gangen var innbytter Haris Radetinac.

Målfarlige Brynhildsen var bare en strålende redning unna å utligne med ti minutter igjen på klokken, men nærmere kom ikke Molde.