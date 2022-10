Selnæs med klar beskjed til Rosenborg – forteller om Dorsin-kontakt

ZÜRICH (VG) Etter å ha gitt Bodø/Glimt en på trynet, håper Ole Selnæs (28) at nordlendingene får seg en ny smell i helgen. Samtidig utelukker han ikke en retur til Trondheim.

I SØKELYSET: Ole Selnæs holder dørene åpne for en mulig retur til Rosenborg.

– Jeg vet jo at de satt og så på, jeg har jo mye kontakt med dem. Jeg håper at de påfører Glimt nok et tap selvfølgelig, for jeg heier jo på Rosenborg. Det blir en spennende kamp, sier Selnæs til VG etter 2–1-seieren torsdag.

Det var en smørblid trønder som tok seg tid til pressen etter Zürich første seier på nesten nøyaktig to måneder, som betyr at det fremdeles er kamp om tredjeplassen i gruppen som gir Conference League-spill etter nyttår.

Men selv om Ole Selnæs spiller fotball i Sveits, følger han nøye med på hva som foregår i Norge. Til helgen skal Bodø/Glimt på besøk til et fullsatt Lerkendal.

– Jeg tror de er nødt til å ta poeng på søndag, hvis ikke kan det bli tøft. Vi får satse på at de plukket opp noe i dag, sier Selnæs – som svarer slik på spørsmål om hvordan oppsummerer sesongen under Kjetil Rekdals ledelse:

– Jeg synes det har vært litt opp og ned. De har jo scoret en god del mål, men også sluppet inn for mye. Det er veldig viktig for dem at de klarer medalje slik at de får Europa. Det går ikke med en sesong til uten Europa, slår han fast.

HENGER MED: Ole Selnæs følger nøye med på hva som foregår med favorittklubben Rosenborg.

Denne høsten har den danske nyervervelsen Casper Tengstedt vært en åpenbaring for Rosenborg, med tolv mål på elleve kamper. Samtidig hersker det usikkerhet rundt spissmakker Ole Sæter, som foreløpig har takket nei til Rosenborg.

– Det driter jeg i, holdt jeg på å si. Jeg har ingen kommentar, svarer Selnæs på spørsmål om situasjonen, før han smiler og sier:

– Men jeg kjenner jo Micke veldig godt, og alt han gjør det stoler jeg på. Han er meget dyktig.

– Det er han som tar dialogen med deg etter hvert da?

– Jeg tror ikke det skal stå på at han ikke prøver. Vi kjenner hverandre veldig godt.

– Hvor ofte ringer han og maser?

– Nei, det har jeg heller ingen kommentar til. Vi er nesten som kompiser og har hatt kontakt i mange år, men hva vi snakker om har jeg ingen kommentar til.

Han utelukker imidlertid ikke at det kan bli aktuelt å reise hjem til Norge.

– Det får vi ta senere. Man vet aldri i fotball. Alt kan skje. Plutselig føler man at tiden er rett. Jeg har kontrakt ut sesongen her. Hva jeg gjør om syv-åtte måneder, det er veldig vanskelig å planlegge i fotball. Det er umulig å si nå hva slags muligheter jeg har til sommeren, sier han.

For Bodø/Glimt blir søndagens kamp mot Rosenborg en mulighet til å reise seg etter den svake opptredenen i Sveits, men det kostet krefter på den tunge gressmatten.

– Det var en tung kamp. Det kostet så klart krefter på en tung friidrettsbane, men vi skal klare å være slagkraftige på søndag, sier Ulrik Saltnes.

– Det blir en fantastisk ramme rundt kampen. Det blir mange på stadion og det er ekstremt bra for Eliteserien. Vi skal gjøre alt i vår makt for å være bedre enn i dag, og det skal ikke mye til, heldigvis, sier Hugo Vetlesen.

– Er det Rosenborg eller Bodø/Glimt som lokker 20.000 til stadion?

– De har jo ikke hatt så mange på stadion i år, så vi får håpe det er litt oss også, sier Vetlesen med et smil.