Conte raser mot kampprogram: - Dette er galskap

Tottenham-manager Antonio Conte (53) lar seg nok en gang irritere av et håpløst kampprogram.

MISFORNØYD: Antonio Conte på treningsfeltet til Tottenham nord i London.

Nå nettopp

– Et kampprogram som dette er galskap, melder italieneren og viser til alt av kamper som skal spilles i Premier League og Europa-cup før de beste spillerne skal til Qatar og spille VM om noen uker.

– Vi hører ofte snakk om spillernes velferd. De er neppe bekymret for deres velferd med et kampprogram som dette. Det viktigste er at «showet» går videre, sier Conte ifølge BBC arrow-outward-link .

Også tidligere i høst har han brukt ordet «crazy» om kampbelastningen og det at man legger et VM til midt i sesongen. Han klandrer også Premier League og UEFA for å lage en «umulig situasjon».

Mot Liverpool søndag må Tottenham-sjefen klare seg uten Son Heung-min, Richarlison og Cristian Romero - alle med skader som kan holde dem på sidelinjen også i VM.

Liverpool, som også har hatt et lignende kampprogram som London-klubben med Champions League-spill og serie, har skader på Luis Diaz, Joel Matip, Naby Keita, Arthur Melo og Diogo Jota. På skadelisten etter midtukekampen mot Napoli kom også James Milner.

– Vi visste at det var galskap å arrangere VM mens serien og Champions League pågår. Det er ganske spesielt at i England skal vi spille igjen tre dager etter VM-finalen. Det er bare i England de gjør det. Italia, Frankrike, Spania, Portugal og andre land gir spillerne litt tid til å komme til hektene. Vi skal spille cup tre dager etter finalen, og tre dager senere skal vi spille Premier League. Det liker jeg dårlig, sier Antonio Conte.

Manchester United har også noen utfordringer. Seriekampene mot Crystal Palace og Leeds ble utsatt etter dronning Elizabeths bortgang. Siden laget ble nummer to i sin gruppe i Europa League må Manchester United ut i to playoff-kamper i februar.