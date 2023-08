Glimt seiler videre etter målkalas: – Suverent gjennomført

(Bohemians Praha 1905 - Bodø/Glimt 2–4, 2–7 sammenlagt) Etter to kjempeseiere og totalt sju mål mot tjekkiske Bohemians er Bodø/Glimt sikkert videre i Europa Conference League.

Bohemians utfordret gjestene fra Nord-Norge, men Glimts angrepsvåpen Faris Pemi Moumbagna fortsatte å herje. Et mål og en målgivende ble fasit for kameruneren i 4–2-seieren mot tsjekkerne.

– En suverent gjennomført bortekamp av Bodø/Glimt. Når du scorer fire mål borte i Europa, er du på et veldig godt nivå, sier ekspertkommentator Kjetil Rekdal på VG+ Sport-sendingen.

– Bodø/Glimt går veldig fortjent videre. Det kunne vært jevnere, dersom Bohemians hadde samme effektiviteten som Glimt. De har et temposkifte inni mellom, hvor de varierer mellom hurtig angrep og å beholde ballen i laget. De er tro til stilen sin. Men de gir bort litt fler sjanser enn jeg tror de kan føle seg trygge på, sier Rekdal.

Se oppsummering av Conference League- og Champions League-kvalifiseringen i Europakveld med Kjetil Rekdal og Carl-Erik Torp:

– Vi går alltid inn i kamper for å gjøre jobben, og utvikle laget og utvikle spillerne og ta momentumet i kampen. Vi snakker ikke så mye om å vinne, men om å gjøre jobben og å være profesjonelle. Det er slik det er i Bodø/Glimt, sier Kjetil Knutsen etter kampen.

Halvveis inn i første omgang serverte kameruneren Sondre Sørli, som fikk plassert ballen forbi Reichi. Men bare fire minutter senere svarte hjemmelaget ved Jan Matousek, som satte utligningen for hjemmelaget og blåste liv i det lille håpet til tsjekkerne. Like før pause svarte Faris Pemi på nytt for Glimt, og satte det andre målet for de helgule.

Men ti minutter etter at dommeren signaliserte starten på andre omgang, kom vertenes utligning på ny. Martin Hala fikk sendt ballen forbi hele Glimt-forsvaret, og Antonin Krapka sendte publikum på beina da han satte ballen sikkert forbi Nikita Haikin. Det skulle likevel ikke holde for tsjekkerne.

To danske skulle til for å sikre seieren for de tilreisende. Albert Grønbæk fortsatte storsesongen da han fikk pannebrasken på Patrick Bergs corner og sendte vertene i ledelsen nok en gang, like før innbytter Adam Sørensen satte spikeren i kista da han banket ballen forbi Reichi en siste gang.

Dermed møter de helgule møter armenske FC Pyunik, som tidligere torsdag slo ut svenske Kalmar. Kampen ser du på VG+ Sport torsdag 10. august.

Pyunik har tidligere erfaring fra fjorårets Conference League-kvalifisering, og er seriemestere i Armenia.