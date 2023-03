Thorstvedt fikk Italia-overraskelse: – Det er ikke vits å sutre og grine

MODENA (VG) Kristian Thorstvedt (23) innrømmer et lite kultursjokk etter overgangen til Serie A. Det har han brukt sin tidlig opparbeidede erfaring til å takle.

FØLER SEG HJEMME: Kristian Thorstvedt har lært seg mye om den italienske kulturen de siste syv månedene.







Kristian Thorstvedt fra Stavanger er landslagsspiller for Norge og midtbanemann for Italienske Sassuolo i Serie A.

Fra terrassen sin i Modena, i den norditalienske regionen Emilia-Romagna, forteller han VG om overgangen fra Genk i Belgia til Sassuolo i Italia forrige sommer.

Antall minutter på banen har variert stort, og liga-byttet gikk ikke helt knirkefritt:

— Det ble annerledes enn jeg er vant med fra tidligere. Litt mer spesielt.

— Hvordan da?

Thorstvedt legger ut.

Treningstidene er uvante. De fleste fotballklubbene gjør unna øktene sine på formiddagen. Men i Sassuolo møter de opp 13:30.

Lagets spillere bor i Modena, trener i Sassuolo og spiller kamper i Reggio Emilia. Et slags konstant triangel med cirka 30 minutter mellom seg.

I tillegg må spillerne (som mange er relativt unge) klare seg mer på egenhånd enn andre steder.

Og, trenerne snakker bare italiensk.

Det sistnevnte skulle dog Thorsvedt takle bra. I sitt første intervju som Sassuolo-spiller gikk han bråkjekt ut og lovet han skulle lære flytende italiensk på tre måneder.

Det gikk ikke.

HER BOR JEG: Kristian Thorstvedt ønsker VG velkommen i leiligheten i Modena.

— Jeg skjønner en del, men det var selvsagt altfor offensivt sagt. Det var ikke sjans i havet, ler siddisen og sier han bruker Duolingo DuolingoPopulær mobil-app som brukes til å lære språk. på mobil og «har tatt noen timer».

Sammen med mor Siv og far Erik Thorstvedt, tidligere landslagshelt på keeperplass og nå TV-ekspert i TV 2, har han brukt somrene i familiens feriehus i Firenze. Men mer enn gloser plukket han aldri opp.

Spesielt én ting har han likevel lært seg.

— Det er å spise parmesan. Jeg ble overrasket over de andre på laget som nesten spiste parmesan med pasta på. Nå har jeg blitt helt hektet, gliser 23-åringen.

SCORINGSKLEM: Den italienske landslagsvingen Domenico Berardi klatrer på, og gratulerer Kristian Thorstvedt med hans andre mål for klubben.

Det gjør han mye under møtet med VG. Han viser frem leiligheten, som så mange andre fotballspilleres, inneholder playstation og en solid TV.

Han bedyrer at han trives i klubben, litt over midt inni sitt første kontraktsår av i alt fem.

— Det er jo litt kult og at italiensk fotball har sine egne vrier. Man føler man går litt tilbake i tid.

For knappe to uker siden ble han matchvinner for han og U21-landslagsspiller Emil Konradsen Ceides Sassuolo mot Kristoffer Askildsens Lecce.

Thorstvedt steg til vært og nikket stjernespiller Domenico Berardis corner i nettet:

— Det var ekstremt viktig for selvtilliten for meg og for laget at vi vant den kampen der. Etter VM-pausen har det vært lite spilletid og kamper. Så den betød mye. Jeg berømmes for innsatsen på trening, så det er bare å jobbe på og ta de mulighetene jeg får.

Nettopp denne opparbeidede tålmodigheten har gjort at Thorstvedt tåler å «stå i dritten».

Som 18-åring fikk han ikke kontrakt i Stabæk. Han fikk en ny sjanse i Viking og tok cupgull med klubben fra hjembyen, året etter, i 2019. På nyåret 2020 ble han solgt til Belgiske Genk i noe som da ble Vikings mest innbringende salg i klubbens historie.

— En spiller har godt av motgang. Stabæk var tøft, det å sitte seks måneder på benken i Genk uten å få spille var tøft.

— Hvordan takler du sånt?

— Det er ikke vits å sutre og grine. Det har jeg lært. Det eneste funker er å stå på, trene hardt, trene ekstra.

Thorstvedt har vært på banen i 22 kamper i seriespillet denne sesongen, men sist han startet en kamp var 4. januar.

—Jeg er egentlig ganske rolig i sånne situasjoner. Jeg vet hva jeg skal gjøre i tøffe tider og i disse situasjonene.

— Det er mitt første år i Serie A, og forhåpentligvis blir det mange flere.

Søndag reiser Sassuolo til hovedstaden og møter Ola Solbakken og José Mourinhos Roma i den evige stad. Kampen ser du på VG + sport fra 17:40.