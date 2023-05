Klaveness ber om møte med Støre: – Blir et jækla krafttak

Lise Klaveness vil ta opp den kaotiske kunstgress-situasjonen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Lise Klaveness, som her deltar på FIFA Women’s World Cup 2023 Trophy Tour i Oslo denne uken.

10.05.2023 13:01

Fotballpresidenten har henvendt seg til statsministeren i en e-post signert hennes personlige rådgiver Magnus Borgen.

Hun vil blant annet snakke med Støre om:

Økonomi som barriere i barne- og ungdomsfotball.

Anleggssituasjonen i Norge rundt nybygging og rehabilitering av landets kunstgressbaner, knyttet til et kommende EU-forbud på gummigranulat.

Støre har takket ja til et møte med Lise Klaveness, men det gjenstår å finne et tidspunkt for møtet, opplyser Statsministerens kontor.

Samtidig forsvarer fotballpresidenten NFFs anbefaling om at klubber som legger nytt kunstgress i år bør benytte gummigranulat.

Dette til tross for at EU har innstilt på et forbud mot salg av gummigranulat med en overgangsperiode på åtte år.

Fakta Forbud mot gummigranulat EUs Reach-komité har innstilt på et forbud mot salg av gummigranulat med en overgangsperiode på åtte år.

Det betyr en stor omveltning for norsk fotball.

Saken er ikke helt avgjort. EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen. Vis mer

Jonas Gahr Støre på Ekebergsletta under «kjendiskampen» i fjor sommer.

– Det blir et jækla krafttak. Det er en vanskelig tid, der det både er grønn omstilling og dyrere å drive klubb – og mennesker som har mindre å rutte med, sier Klaveness til VG.

– Vi ønsker å være offensive. Det er det møtet handler om. At vi ikke står og roper om penger når det har gått galt, men heller finner gode løsninger nå.

Fotballpresidenten sier at kunstgress-saken blir høyt prioritert, og at det også er dialog med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Vi er enige i forbudet mot gummigranulat. Det danske fotballforbundet jobber jo for å beholde det, så det er ulike innganger her, påpeker hun.

Klaveness er opptatt av at det gjøres på riktig måte.

At aktiviteten ikke stopper opp. At det ikke veltes en for stor regning på klubbene og frivilligheten. At man ikke får alternativer som er like miljøskadelige, for eksempel mer bruk av gass.

Med nesten 2000 gummigranulatbaner i Norge omtaler hun det som en «kjempestor omstilling».

– Grønne omstillinger krever ressurser. Klubbene har ikke overskudd til å gjøre det alene. Fotballen må få en grønn omstillingspakke som går utenfor spillemiddelordningen, sier hun.

Øyvind Moltubakk er anleggssjef i NFF.

– Etter det vi er kjent med, så anbefaler vi fortsatt tradisjonell gummigranulat, altså SBR. Du får fortsatt spillemidler på det, det er kjent hvordan du skal drifte det og det er det billigste alternativet, sier Moltubakk om hva som er NFFs anbefaling til klubber som legger nytt kunstgress i år.

– Det er det sikreste om det skal være så optimalt som mulig lengst mulig.

– Er dette en anbefaling du som fotballpresident står inne for?

– Fagfolket må svare for de faglige vurderingene som gir den beste utfasingstakten. Vi har åtte års overgang, og det er fordi det ikke finnes gode nok miljøvennlige alternativer nå. Da må man finne den gradvise opptrappingen, og det må skje i takt med markedsalternativene og uten å stoppe aktiviteten, sier Klaveness.

– Er det riktig av NFF å ha en slik anbefaling?

– Stor fotballaktivitet er god folkehelse som myndighetene ikke har sjans til å erstatte. For oss vil de handle om ærlige tilbakemeldinger om hva som finnes, og hva som er mest miljøvennlig per nå. Per nå vil det for mange baner, som er vinteråpne og har stor belastning, ikke være gode alternativ til gummigranulat med fangst, som stopper 95 prosent av flukten.