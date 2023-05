Guardiola reagerer: – Jeg forstår det ikke

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola reagerer på kampoppsettet før returoppgjøret mot Real Madrid.

IKKE MEDGJØRLIG: Pep Guardiola har gitt opp kampen om terminlisten, men forstår ikke hvorfor de bare har to dager mellom bortekampen mot Everton og returoppgjøret mot Real Madrid.

12.05.2023 14:40 Oppdatert 12.05.2023 14:59

Søndag møter Manchester City Everton borte. Den kommer mellom to semifinaler mot Real Madrid i Champions League.

– Vi spiller på søndag, tusen takk skal du ha, sier Guardiola sarkastisk.

Guardiola er klar på at han helst skulle sett Everton-kampen spilt på lørdag, for å få en ekstra dag til restitusjon før returoppgjøret mot Real Madrid 17. mai.

– Jeg forstår det ikke, men vi må tilpasse oss. Vi har gitt opp å kjempe om det, og må bare håndtere det.

Han tror City er blitt offer for Eurovision-finalen, som går lørdag i Liverpool. Det tror han fører til at det ikke er nok folk til å kunne sørge for sikkerheten til begge arrangement.

Likevel erkjenner han at det er en fordel før kampen mot Everton, siden de får hvile mer før en viktig kamp i Premier League.

Samtidig fortsetter spanjolens stjernespiss Erling Braut Haaland (22) å høste anerkjennelse i England.

Fredag fikk nordmannen utmerkelse både for månedens spiller i april og årets spiller fra fotballjournalistenes forbund.

Sistnevnte henger relativt høyt, og stemmes frem blant 800 britiske fotballjournalister.

– Jeg synes det er fortjent, gratulerer til Erling. Han tilpasset seg raskt, sier Guardiola.

Ingen har vunnet med så stor margin som Haaland.

– Å vinne Fotball Writers' Award i min første sesong i engelsk fotball, er en ære. Jeg prøver å gjøre mitt beste hver eneste dag, denne anerkjennelsen betyr mye for meg, sier Haaland til Citys hjemmesider.

Spanjolen får så spørsmål om det faktum at Haaland har spilt nitti minutter i fem kamper på rad, og om han er klar for en ny kamp på søndag.

– Vi er ved slutten av sesongen. Alt styres herfra, sier Guardiola og peker på hodet.

Han sier nordmannen nå er i sin beste forfatning så langt denne sesongen.

Fikk du med deg denne etter kampen i Madrid?