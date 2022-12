Formueshopp for Haaland og Ødegaard – topper listen over idrettsstjernene

Erling Braut Haaland (22) og Martin Ødegaard (23) er de to norske idrettsstjernene som kan vise til størst formue i 2021.

STØRST FORMUER: Martin Ødegaard (t.v.) og Erling Braut Haalands formuer økte i 2021. Her for det norske landslaget i bortekampen mot Latvia i september det året.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

7. des. 2022 08:08 Sist oppdatert nå nettopp

Nåværende Manchester City-spiller Erling Braut Haaland, hadde også innbringende tider før han kom til den engelske storklubben.

I 2021 spilte han hele året for tyske Borussia Dortmund, og ligningstallene for 2021 som ble offentliggjort av Skatteetaten grytidlig onsdag morgen viser at jærbuen økte formuen med omtrent 16 millioner kroner i fjor.

I 2020 hadde Haaland en formue på 76,6 millioner kroner, mens den har vokst til 92,5 millioner i 2021. Inntekten i Norge var på 84.752 kroner i 2020. Mesteparten av inntekten til 22-åringen kommer fra utlandet.

Bak Haaland på formuelisten over de 100 største idrettsstjernene, basert på VGs kåring av Norges hundre beste idrettsutøverne fra romjulen i 2021, finner vi landslagskompis Martin Ødegaard.

2021 ble Ødegaards siste i den spanske gigantklubben Real Madrid, før han på sommeren gikk til engelske Arsenal.

I 2020 sto ikke Ødegaard oppført med en eneste krone i formue, så de 79,3 millionene han bokført i 2021 er naturlig nok et stort formueshopp.

En annen fotballprofil med stort formueshopp fra 2020 til 2021 er Ole Gunnar Solskjær.

I 2020 økte formuen til den tidligere Manchester United-manageren med 43 millioner kroner, mens den til 2021 har steget med 33 millioner.

Solskjær står oppført med hele 146 millioner kroner i formue for 2021, som var året 49-åringen fra Kristiansund var ferdig i jobben som manager for Manchester United.

NYTT FORMUESHOPP: Ole Gunnar Solskjær, her etter 5–1-seieren over Cardiff i debuten som Manchester United-manager i desember 2018.

Sjakkspiller Magnus Carlsen topper inntektslisten for idrettsstjernene i 2021, men sortert på formue er han henvist til tredjeplass av Haaland og Ødegaard: