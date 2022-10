Chelsea i ferd med å finne Potter-magien

(Chelsea – Wolverhampton 3–0) Etter en måned som Chelsea-manager har Graham Potter funnet frem til vinnerformelen. Seieren over Wolves var den tredje på åtte dager.

MEDVIND: Graham Potter vant sin tredje strake kamp som ny Chelsea-manager.

To gode 3–0-seire på fem dager har vært magisk for den tidligere Brighton-manageren.

Det startet tregt med skuffende 1–1 hjemme mot Salzburg i Champions League etter at Graham Potter erstattet Thomas Tuchel i begynnelsen av september. Kampene mot Fulham og Liverpool ble begge utsatt etter dronningens død.

Men seieren over Crystal Palace forrige helg ble fulgt opp av en mektig 3–0-seier over Milan i Champions League denne uken. Bare tre spillere ble beholdt i Potters startoppstilling mot Wolves lørdag ettermiddag.

«Ulvene» stilte med tidligere Chelsea-helt Diego Costa fra start. Costa hadde bare syv ballberøringer før pause, men nummer tre fra bunnen i Premier League var så absolutt med på notene fra start.

Etter hvert tok Chelsea over. Trykket økte i takt med de gode redningene til Jose Sa i Wolves-buret.

47 MINUTTER OG FIRE SEKUNDER: Kai Havertz ga Chelsea-ledelsen på overtid av overtiden i første omgang.

Chelsea måtte ha hjelp av overtiden for å ta ledelsen. Dommeren la til to minutter og rett etter at 47 minutter var passert gikk Kai Havertz i været på innlegget til Mason Mount. Tyskeren slo Wolves-back Nélson Semedo soleklart i lufta og headet ballen i en pen bue og inn i målet.

Et hardt slag i trynet for bunnlaget, men fortjent nok. Chelsea hadde 15–4 i avslutninger i de første 45 minuttene.

Christian Pulisic hadde flere gode muligheter før pause. I 2. omgang lyktes amerikaneren endelig. Igjen serverte Mason Mount glimrende. Pulisic vippet ballen pent i mål forbi Jose Sa fra spiss vinkel.

Dermed skulle mye skje om Chelsea skulle miste de tre poengene. Det skjedde ikke. Wolverhampton har spilte fire ligakamper uten scoring. Den siste kom mot Southampton 3. september.

Innbytter Armando Broja ble spilt fri av Mateo Kovacic og satte fint inn 3–0.

Milan-helten Reece James kom inn sammen med Kovacic for Chelsea, men Graham Potter holdt Raheem Sterling og Pierre-Emerick Aubameyang på benken. Thiago Silva var ikke i kamptroppen en gang.

Nå handler alt om bortekampen i Champions League mot Milan tirsdag.