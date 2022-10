Molde med overlegen seier mot Shamrock Rovers

(Molde – Shamrock Rovers 3–0) Ola Brynhildsen (23) scoret to, og Etzaz Hussain (29) ett da Molde overkjørte irske Shamrock Rovers og meldte seg på i kampen om avansement i Conference League.

6. okt. 2022 20:37 Sist oppdatert nå nettopp

– Det ble heldigvis ikke en tålmodighetsprøve når vi får den tidlige scoringen. Det er litt å rette på selv om vi drar hjem 3–0 i dag, sier Erling Moe til Viaplay etter kampen:

– Vi skapte store sjanser, men var ikke dyktige nok til å utnytte dem. Det er godt å ha noe å jobbe med også, gliser Molde-sjefen.

Molde måtte vinne hjemme på Aker Stadion mot gruppens antatt svakeste lag, Shamrock Rovers, i håp om å true Djurgården og Gent i kampen om avansement. Det ble en fin kveld på jobben for den norske serielederen, og seieren var av den meget komfortable sorten etter at de hadde dominert fullstendig i 90 minutter pluss tilleggstid.

Nå står Molde med fire poeng på de tre første kampene og ligger helt greit an halvveis i gruppespillet.

Brynhildsen satte inn 1–0 etter bare ti minutter, og hjemmelaget dominerte fullstendig fra start til slutt. Shamrock Rovers, som topper serien hjemme i Irland, lå meget lavt og lot Molde kontrollere hele veien.

Det hører også med til historien at gjestene stilte med et redusert mannskap, og blant annet hadde plassert sine to toppscorere på benken fra start. Klubben prioriterer trolig hjemlig liga.

DOBBEL: Ola Brynhildsen (nummer to fra høyre) gratuleres etter 2–0-scoringen.

Det sto likevel bare 1–0 til pause, men tidlig i andre omgang headet Brynhildsen inn nummer to etter at Kristian Eriksen hadde hamret en avslutning i tverrliggeren og ned.

– Det var en godt gjennomført kamp. Sterk seier og viktig for oss å få den, sier Brynhildsen.

Hans andre scoring kan for øvrig bli stående som Eriksen-scoring ettersom det var litt forvirring i forhold til om ballen spratt på innsiden av streken etter Eriksens tverrligger-skudd. UEFA.com arrow-outward-link har foreløpig Brynhildsen som tomålsscorer.

– Linjedommeren ropte til meg at den var inne på første, så jeg vet ikke. Så lenge vi scorer er jeg happy, sier 23-åringen.

Like før timen var spilt fastsatte Hussain sluttresultatet til 3–0. Et innlegg fra Martin Linnes traff metallet og en forfjamset Shamrock-keeper Alan Mannus flakset rundt i feltet mens Hussain sikkert satte returen i nettet.

Den siste halvtimen hadde Molde full kontroll, og brukte ikke altfor mye krefter. Førstkommende søndag kommer HamKam på besøk til Aker Stadion, og neste torsdag er det bortekamp mot Shamrock Rovers.

Molde har da også viktige David Fofana tilbake fra karantene. Han sto over i kveld på grunn av det røde kortet mot Djurgården arrow-outward-link .

– Det blir en helt annen kamp i Irland, for de er mye bedre på hjemmebane, mener Erling Moe.

PS! Gent og Djurgården møtes i den andre gruppekampen senere i kveld.