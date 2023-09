Haaland herjet og scoret tre – Oscar Bobb fikk City-debuten

MANCHESTER (VG) (Man. City – Fulham 5–1) Det er fire måneder siden Erling Braut Haaland (23) har hørt etternavnet sitt runge utover Etihad Stadium etter en scoring. Lørdag fikk han endelig det igjen – hele tre ganger.





Publisert: 02.09.2023 18:01 Oppdatert: 02.09.2023 18:47

Hat tricket var hans 5. i Premier League - og hans 19. totalt i karrieren.

– Vi er på god vei der, så ... fantastisk. Fantastisk følelse. «I’m happy», sier Haaland til Viaplay.

En må faktisk helt tilbake til 3. mai og hjemmekampen mot West Ham da Haaland sist scoret på eget gress.

Han hadde allerede notert seg for en målgivende mot Fulham lørdag, men like før timen var spilt skulle det lykkes også for 23-åringen.

Forspillet var lekkert, flikken fra rekkekamerat Julián Álvarez følsom, og da Haaland brøt gjennom Fulhams forsvarsrekke var han nådeløs. 3-1 var et faktum og kampen i realiteten avgjort, men Haaland var så vidt i gang.

– Vi starter relativt dårlig, men vi klarer fortsatt å score to mål og lede til pause. Og så kontrollerer vi hele andre omgang når vi skaper nok sjanser. Så scorer jeg på de, så det er fint det, oppsummerer hovedpersonen selv i dette intervjuet:

Haaland scoret på straffe og med et knallhardt skudd langt inn i overtiden. Dermed står nordmannen med seks mål på de fire første ligakampene.

I det 89. minutt var det for øvrig duket for nok et stort norsk øyeblikk. 20-åringen Oscar Bobb kom inn til sin debut for Manchester City. Dermed var det to nordmenn på banen det siste minuttet pluss seks tilleggsminutter.

Fakta Haalands «hjemmetørke»: Erling Braut Haaland har gått målløs av banen i følgende hjemmekamper før lørdagens oppgjør mot Fulham: 19. august: Newcastle.

21. mai: Chelsea.

17. mai: Real Madrid.

6. mai: Leeds. Scoret sist mot West Ham 3. mai. Vis mer

Hjemmelaget åpnet riktignok langt under forventningene. Stillheten og de litt misfornøyde brølene dukket opp med jevne mellomrom den første halvtimen.

City manglet rytme, presisjon, gjorde en rekke enkle, tekniske feil, mens Fulham så ut til å kose seg med å forsvare seg.

Etter en halvtime skulle det imidlertid lykkes for vertene.

En nydelig stikker fra Mateo Kovacic fant veien til beina til Haaland. Det er uvisst om nordmannen forsøkte å skyte selv eller legge inn. Det endte uansett med en perfekt pasning til Álvarez som ikke hadde ingen problemer med å sette ballen i mål.

Men kalddusjen var bare minutter unna.

For på en corner gikk ballen via to Fulham-spillere, hanskene til keeper Ederson, før Tim Ream pirket inn 1-1 foran et sjokkert hjemmepublikum, som knapt hadde fått satt seg etter ledermålet.

Langt inn i overtiden oppsto situasjonen som garantert blir diskutert i ettertid. City gikk opp i føringen igjen etter et hodestøt fra Nathan Aké.

forrige













fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Dave Thompson / AP / NTB

Men en offsideplassert Manuel Akanji forstyrret helt åpenbart sikten til Fulham-keeper Bernd Leno. Etter en VAR-sjekk som varte flere minutter, utløste enorm pipekonsert, massive protester fra gjestenes benk, ble målet likevel stående.

I Viaplay-studioet var ikke ekspertene i tvil:

Etter hvilen handlet det meste om Haaland.

Nordmannens tre scoringer tok luften helt ut av gjestene fra London.

For City betyr tre nye poeng en nær prikkfri start på sesong med 12 poeng av 12 mulige på de fire første kampene før den kommende landslagspausen.

VG informerer: Journalist Mikal Aaserud trente Lyns guttelag da Oscar Bobb spilte der i 2014 og 2015.