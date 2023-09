Haalands kaptein avslører detaljer i overgangsdramaet

MANCHESTER (VG) Citys vikarkaptein Kyle Walker (33) var midtpunktet i en av sommerens store overgangssagaer. Nå avslører han for første gang at han «var svært nære» å skifte beite til Bayern München.

MANCHESTER CITY-PROFILER: Kyle Walker (venstre) og Erling Braut Haaland, her avbildet på tampen av sist sesong. Vis mer

Publisert: 03.09.2023 23:30

Men en middag med Pep Guardiola endret mye for Walker.

Den 5. august – etter en måned med store spekulasjoner om et klubbytte for 33-åringen – publiserte tabloidavisen The Sun bilder av de to mens de klemte hverandre utenfor en av de finere restaurantene i Manchester.

– Vi har et godt forhold. Han var snill som inviterte meg ut på middag. Og han betalte for en gangs skyld, sier Walker smilende til den skrivende pressen i gangene på Etihad Stadium lørdag.

– Det var godt å høre hans planer for fremtiden, sesongen og det han vil oppnå. Det var viktig å få synspunktene hans – og også si det jeg mener.

Fakta Kyle Walker: Født: 28. mai 1990 (33 år).

Tidligere klubber: Sheffield United, Tottenham og Manchester City.

Har vært i Manchester City i seks år, vunnet Premier League fem ganger og Champions League én gang, for å nevne noe.

Har kontrakt til juni 2024, men sier nå rett ut at den forlenges. Vis mer

Walker – i dag kaptein for Manchester City i Kevin De Bruynes skadefravær – har ledet laget til en bortimot prikkfri sesongåpning. Lørdag vant de 5–1 mot Fulham, blant annet etter et hat trick av Erling Braut Haaland.

Men Walker erkjenner at det har murret litt i hodet hans de siste månedene. Han fikk blant annet ikke starte Champions League-finalen mot Inter og har samtidig bare ett år igjen av kontrakten.

Gjennom sommeren har spekulasjonene florert om fremtiden hans. I midten av juli skrev engelske medier at han var enig om de personlige betingelsene med Bayern München.

– De er så viktige for oss. Vi vil beholde dem og vil gjøre alt. Å erstatte dem vil bli veldig vanskelig, sa Pep Guardiola på en pressekonferanse i august – da han kommenterte spekulasjonene rundt både Walker og Bernardo Silvas fremtid i Manchester.

BLE BENKET: Kyle Walker og Manchester City-manager Pep Guardiola, her under Champions League-finalen mot Inter i juni. Vis mer

Guardiola benyttet altså etter hvert anledningen til å invitere Walker med på middag.

Tre dager etter restaurantbesøket hadde 33-åringen ombestemt seg skrev flere aviser, og veteranen sier nå rett ut at forlengelsen med City kommer.

– Avgjørelsen handlet ikke om Pep. Han har gjort det klart før at har man et ønske om å gjøre noe annet, så vil han ikke stoppe deg. Dette handler om at jeg ville sikre en lengre kontrakt. Jeg er 33 år. Det er ikke bare for meg, men familiens fremtid.

– Hvor nære var du å bytte klubb?

– Det var nære. Men ting kan skje og endre seg i fotball. Det var ikke meningen at det skulle bli sånn. Denne klubben er stor, vi skal ikke undervurdere hva vi har gjort de siste seks-syv årene. Hvorfor skulle jeg dra?

– Jeg vil bare spille fotball. Om det er her, i Italia, Tyskland, Spania eller Championship, så vil jeg bare spille. For å være hjemme med barna, det ville vært hardt arbeid, sier Walker.

Han sier avslutningsvis at han ville elsket å spille i Manchester City ut karrieren.

– Jeg vil bli og spille ut kontrakten, men også spille. Pengene, det er en klisjé å si at jeg ikke bryr meg om det. Men jeg bekymrer meg ikke for penger, bare fotballen og spilletid, sier Walker.